中共文化高峰會「統戰騙局」？！文化部回應：對文化的羞辱不是真正的文化交流

〔記者董柏廷／台北報導〕針對各界關心台灣媒體及文化界人士參與中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」，與會代表於會中發表嚴重傷害台灣主權言論。文化部今（4）日回應表示，中共官方假文化之名作為號召，實際上所展現的仍然是在利用台灣媒體及文化人作為其傳聲的工具，「這是周密的統戰伎倆，不是真正的文化交流」，呼籲相關媒體及文化人能共同珍惜守護自由民主台灣。

文化部表示，所有自由民主國家一定展現出的是由民間、由人民、由下而上、百花齊放的文化蓬勃發展樣貌，唯有威權國家才會是從政府、從官方、從上而下的指導訓誡。台灣也曾經歷戒嚴、威權統治時期，那時政府經常用「文化高峰會議」形式，由上而下傳達政策指令，甚至以「電影檢查」、「歌曲審查」、《出版法》等法令扼殺台灣媒體及出版自由。但如今的台灣，因為人民對民主的嚮往，不論媒體或文化人都擁有百分之百自由的表意空間。

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此次中共官方所舉辦的「海峽兩岸文化高峰會議」，不論從開幕典禮、致詞內容、節目安排，處處可見中共統戰的目的，「這是政治，而非文化」。文化部表示，中共假借文化之名，利用有台灣媒體人及文化人的場合，發表傷害台灣主權及台灣人民感情的言論，「這是對於文化人的不敬」。

文化部強調，文化部對於文化交流一向採取自由開放、多元包容的態度，更用各種方式鼓勵台灣文化人走向國際，也包含中國，進行真正對等有意義的文化交流，但中共卻一再以文化作為統戰的工具，「這是對文化的羞辱，絕對不是真正的文化交流」。

文化部期盼，相關的媒體及文化工作者應該共同堅持守護台灣得來不易的自由民主，切勿在享有台灣所擁有最自由的媒體環境、創作空間時，卻被中共當成沒有靈魂的傳聲筒。

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