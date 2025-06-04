竹市歷建日本海軍六燃廠「洄游六燃・洄游頭前溪展」 陽明交大展出

文件展以新竹六燃。與頭前溪的DNA雙股螺旋為隱喻，展開生態與文化的洄游之路。（陽明交大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市歷史建築前日本海軍六燃廠目前正進行古蹟修復工程，由陽明交大長期認養推動的六燃廠博物館團隊，今天起在陽明交大藝文空間推出《洄游六燃・洄游頭前溪》展覽，以歷史現場與地方生態為線索，回望新竹赤土崎與頭前溪的關聯性，交織六燃遺構、戰爭歷史、眷村文化與當代行動的多重視角。

2025六燃文件展洄游六燃·洄游頭前溪今起在陽明交大藝文空間展出，展期到7月19日。（陽明交大提供）

策展核心以「洄游」為主題，比喻生命與歷史的交互來回運動，也喻指人與地方之間不斷交織往返的文化實踐。前日本第六海軍燃料廠新竹支位在新竹市赤土崎區塊，選址關鍵在竹東的天然瓦斯與頭前溪、隆恩圳、汀甫圳的水源，可供軍用航空燃料「異辛烷」的合成。戰後歷經政權更替、軍事轉型與高科技產業發展，六燃成為台灣現代化轉折的重要節點，也是一幅歷史、文化、科技與地緣政治交錯的縮影。

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陽明交大藝文空間展出2025六燃文件展：洄游六燃，策展人賴雯淑與藝術家和策展團隊合照。（陽明交大提供）

策展人賴雯淑教授指出，此次展覽透過檔案紀錄、藝術實踐與田野行動，從新竹的六燃、台灣的六燃，到亞洲的六燃三個層次出發，呈現在記憶、歷史與環境的交會中，如何建構新的共感場域。並分為三大展區：其中知書房，收錄關於六燃的研究報告、出版品、文資調查、專刊、繪本等資料，觀者可靜坐閱讀，深入理解策展背景與脈絡。

一樓主展區展出六燃與三場戰爭（二戰時期的太平洋戰爭、國共內戰、冷戰）的交織關係，包含六燃大事紀、紀錄片檔案、珍貴模型、歷史檔案地圖、藝術行動影像等。二樓藝術行動區則聚焦六燃與頭前溪的田野與行動，包括大煙囪廠房的物件、解殖系列畫作、走讀頭前溪流域的生態觀察、紀錄與轉譯作品，包括GIS說故事地圖、頭前溪音景、藝術行動裝置、生態數據運算作品，以及六燃出版品等，展期到7月19日。

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