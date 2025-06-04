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「台北民歌新浪潮」壓軸場 週六永康人本城市漫步區登場

2025/06/04 19:20

台北民歌新浪潮 6月7日永康人本城市漫步區戶外演出團隊「金秋大樂隊」。（文化局提供）台北民歌新浪潮 6月7日永康人本城市漫步區戶外演出團隊「金秋大樂隊」。（文化局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕為慶祝祝民歌邁入半世紀，台北市文化局推出「台北民歌新浪潮」活動，活動將迎來到尾聲高潮，本週五、週六（6月6日至6月7日）連續兩日都有演出，6日晚間將有4間音樂展演空間接力帶來民歌經典表演；7日下午三點則在永康公園免費民歌演出，於永康人本城市漫步區，漫聲響起屬於我們這一世代的民歌。

6月6日水管音樂 「今夜我想喝醉 城市情歌派對」DJ「羅曼迪克」。（文化局提供）6月6日水管音樂 「今夜我想喝醉 城市情歌派對」DJ「羅曼迪克」。（文化局提供）

文化局介紹，6日晚間，首先由「河岸留言西門紅樓」邀請董運昌與蘇來，以經典民歌重現舞台，讓市民重溫音樂黃金年代；同時間「樂悠悠之口光復南」將由林哲安、八十八顆芭樂籽、謝博安（form鹿衍人）以搖滾與獨立創作交織，展現台北作為新生代音樂創作基地的活力，已搖滾重新詮釋民歌；「後台咖啡」由黑色珍珠DoReMi用音樂分享與民歌之間的共感故事，夜晚則有公館「PIPE Live Music」集結四位DJ陳涵、安豬、羅曼迪克、YU帶來「今夜我想喝醉 城市情歌派對」華語經典結合現代電音混音。

文化局也推薦6日跨夜音樂漫遊路線，第一站可前往「後台咖啡」，聽音樂了解民歌故事（20:00－21:45），接著可選擇至「樂悠悠之口光復南」，透過搖滾風格詮釋民歌經典（20:00－20:40），再到「河岸留言西門紅樓展演館」觀賞爵士民歌盛會，重現民歌黃金年代（21:00－22:00）；最後，前往「PIPE Live Music」參加經典華語民歌DJ跨夜派對（23:00－03:00），體驗華語金曲融合電音節奏的派對。

7日下午，則與永康人本城市漫步區合作戶外專場，下午三點於永康公園帶來免費民歌演出，邀請由跨領域頂尖演奏家所組成，帶來國、台語經典或流行歌曲的金秋大樂隊，展現爆發性十足管樂演出，以及用清新療癒嗓音引領聽眾走進詩意旋律的藝人sulysalt，以真摯歌聲訴說城市、土地與生活情感連結的藝人嚴梵，由台灣跨世代共同的青春記憶，響徹永康街。

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