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竹南山佳挖掘出陶器 文史工作者盼建構新台灣史與陶瓷史

2025/06/04 19:27

調查團隊竹南山佳挖掘出陶器，文史工作者盼建構新台灣史、陶瓷史。（鄧淑慧提供）調查團隊竹南山佳挖掘出陶器，文史工作者盼建構新台灣史、陶瓷史。（鄧淑慧提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮山佳里於1980年代發現地表出土不少石器與陶器的史前遺址，引起文史工作者關切，台灣陶文化協會曾邀請苗栗縣政府文化觀光局與當地地主現勘，希望爭取設立遺址公園並持續探勘。苗縣府文觀局自去年委託團隊調查後，今年陸續挖出完整陶器，讓文史工作者相當振奮，台灣陶文化協會前理事長鄧淑慧說，希望山佳能建構新台灣史與陶瓷史。

苗縣府文化觀光局文化資產科表示，去年啟動調查研究，包括歷史文獻蒐集、山佳考古遺址範圍與周邊地表調查、山佳遺址考古鑽探、考古試掘、考古學研究報告與評估報告撰寫等。

由於近期於試掘過程中陸續挖掘出相關文物，讓文史工作者感到振奮，苗縣府文化觀光局文化資產科表示，目前工作正在進行中，後續仍需由專業團隊針對挖掘出的文物進行檢測、研究及評估報告等工作，之後將依據報告內容召集專家學者討論後續處置。

苗栗縣府委託團隊在距離中研院團隊約1公尺之差地方，發掘到完整的陶器以及文化層。（鄧淑慧提供）苗栗縣府委託團隊在距離中研院團隊約1公尺之差地方，發掘到完整的陶器以及文化層。（鄧淑慧提供）

鄧淑慧表示，中研院曾有研究團隊至該處挖掘5個點，但並未挖掘出完整陶器，不過縣府委託團隊在距離中研院團隊約1公尺之差地方，發掘到完整的陶器以及文化層，應該為3000年前製陶的重要大聚落。

鄧淑慧說，苗栗縣迄今仍無「指定」的遺址受到文化資產的保護，期盼這次的發現能加緊文資腳步，讓山佳遺址能夠儘快進入「指定」的程序，受到保護與研究。

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