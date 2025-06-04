桃園與澳洲洛根市締盟30週年 「洛根市原住民族畫展」6/11登場

桃園與澳洲洛根市締結姊妹市30週年紀念畫展「根．緣」，6月11日至29日於桃市府文化局2樓畫廊舉辦。（桃市府秘書處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園與澳洲洛根市締結姊妹市30週年紀念畫展「根．緣」，6月11日至29日於桃市府文化局2樓畫廊舉辦，展出來自澳洲昆士蘭州洛根市11位原住民族畫家20幅作品，呈現澳洲原住民族豐富多元的文化藝術，今年7月桃園市原住民族畫展也將於洛根美術館登場。

桃市府秘書處長于建國表示，畫展主題取自洛「根」市及桃「園」市的城市名稱，其中蘊含兩層意義，一是象徵著連結雙方的緣分，彼此的情誼將持續向下扎根，二是探索城市文化的奧妙，透過畫作的描述，找尋土地最早期的根源。

請繼續往下閱讀...

「根．緣」畫展展出來自澳洲昆士蘭州洛根市11位原住民族畫家的20幅作品。（桃市府秘書處提供）

洛根市長喬恩．雷文（Jon Raven）以預錄影片方式，祝賀雙方締結姊妹市30週年，且樂見彼此以畫展交流方式，推廣原住民族文化，來自澳洲的作品涵蓋傳統與現代元素，呈現原住民族獨特的圖騰元素及生活意象，讓參與者深入了解當地原住民族的文化底蘊。

于建國表示，桃園與洛根市於1995年締結為姊妹市，一直維持良好互動，此次畫展不僅加深彼此情誼，也見證雙邊關係邁入30週年的里程碑，將持續與洛根市討論合作方向，期待能為締盟紀念日帶來不同的意義，並讓市民更了解洛根市。

此外，洛根市將在今年7月16日至8月9日，接續於洛根美術館（Logan Art Gallery）舉辦桃園市原住民族畫展，這是雙方城市首次以原住民族為題合作的活動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法