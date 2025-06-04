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沒座位、牆會拆、人可跳！北藝中心化身「銳舞」戰場 「共和國」不僅戲劇更是極限體驗

2025/06/04 22:03

觀眾不再只是坐在觀眾席上的旁觀者，而能穿梭其中、自由參與的探索者。（北藝中心提供）觀眾不再只是坐在觀眾席上的旁觀者，而能穿梭其中、自由參與的探索者。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕一場長達6小時的劇場派對《共和國》（Respublika），將於6月4日至6月7日在台北表演藝術中心「超級大劇院」登場。作品融合劇場、社群實驗、電子音樂與空間裝置，由波蘭導演盧卡斯・塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）執導，打造出一個不設座椅、不設框架、全面沉浸的城市幻境。

塔沃柯夫斯基與來自各國的15位藝術家，其中包括演員、作曲家、DJ、服裝設計共創《共和國》。（北藝中心提供）塔沃柯夫斯基與來自各國的15位藝術家，其中包括演員、作曲家、DJ、服裝設計共創《共和國》。（北藝中心提供）

作品發生在移動房屋、大廚房、桑拿房、太空艙等空間場景與大小舞台，觀眾不再只是坐在觀眾席上的旁觀者，而能穿梭其中、自由參與的探索者。演出結構分為三段。起初觀眾在場域中自由穿梭，探索如街道迷宮般的裝置空間；隨後進入劇場核心，宛如拍攝現場與螢幕同步交錯的多線敘事；最終牆面將被完全拆除，舞台轉化為Techno音浪主導的狂歡場域，演員、DJ與觀眾共同舞動，形成一場不可複製的感官衝擊。此作靈感來自18世紀末的「保拉瓦共和國」（The Pavlov Republic），是一個由波蘭神父與800位農民建立的短暫自治社群。《共和國》藉由裝置重現其理想社會藍圖：學校、劇院、移動車屋、大廚房與小型街道應有盡有，觀眾不再是觀看劇場的人，而是進入這個以「反職場」與「反效率」為命題的社會實驗場。

作品發生在不同的空間場景與大小舞台之間。（北藝中心提供）作品發生在不同的空間場景與大小舞台之間。（北藝中心提供）

本次演出最受矚目的部分，與台北知名地下舞廳當鋪Pawnshop聯手打造、唯一一場《共和國x銳舞（Rave）文化派對，將於6月7日深夜11點50分至6月8日凌晨登場，邀請觀眾一同進入音樂與自由交織的無界時空。

「銳舞」（Rave）並非單指某種舞風，而是一種群體在電子音樂包圍下的集體解放狀態。發源於1980年代底特律與芝加哥，以Techno與House為主軸的電子音樂蔓延至英國與德國後，迅速演化為一種社會次文化——人們在廢墟、倉庫、工地，甚至夜晚未歸的劇場中跳舞、聚會，不為生產，只為活著與彼此感知。與夜店的消費式快樂不同，銳舞強調自發與連結，是一場沒有明確邊界的社群儀式。Techno節奏穿透夜色與城市殘骸，在人群跳動的肉身中尋找自由的定義，也因此成為當代劇場創作靈感最豐沛的養分之一。

《共和國》打造出一個不設座椅、不設框架、全面沉浸的城市幻境。（北藝中心提供）《共和國》打造出一個不設座椅、不設框架、全面沉浸的城市幻境。（北藝中心提供）

《共和國》不只是劇場，也不是派對，更像是一場必須親身經歷、共同參與的集體事件。戲劇拋出疑問「什麼是自由？」但它不提供答案，而是用聲音與肢體邀觀眾一起尋找。詳詢OPENTIX網站。

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