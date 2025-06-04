讚NSO日巡為台灣帶來光榮感 歌劇教父向立院喊話：別再亂刪預算

NSO國家交響樂團日巡最終站今（4）日晚間在東京歌劇城音樂廳畫下完美句點。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕〔記者凌美雪／東京報導〕NSO國家交響樂團日巡最終站今（4）日晚間在東京歌劇城音樂廳（Tokyo Opera City）登場，此行中唯一的一首雙重協奏曲目，由台灣的小提琴家黃俊文攜手與日本有深厚淵源的德國中提琴家維特．赫譚斯坦（Veit Hertenstein），共同呈獻布魯赫的《E小調雙重協奏曲》（為小提琴與中提琴與樂團而作），華彩交響，讓現場觀眾為之傾倒，最後樂團在馬勒的《第四號交響曲》，為巡演劃下完美句點。

日巡壓軸在馬勒《第四號交響曲》最後女高音宮地江奈的歌聲中畫下句點，指揮馬寇爾多次來回謝幕，表達最大的謝意。（記者凌美雪攝）

東京最後一場演出也是吸引許多NSO在樂界的好友，包括NHK交響樂團理事長中野谷公一、日本讀賣交響樂團代表、東京二期會歌劇劇場代表、日本齋藤紀念管絃樂團代表磯貝純一、指揮家園田隆一郎、小提琴家小林美樹，還有鎌倉市副市長千田勝一郎、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲，還有台灣歌劇教父曾道雄教授也特別攜子前往觀賞。連歐盟駐台代表處處長谷力哲（Lutz Güllner）都飛到東京觀賞。

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曾道雄赴日觀賞NSO演出。（記者凌美雪攝）

針對此次日巡的成果，NSO音樂總監準‧馬寇爾在會後受訪時表示，這對樂團和台灣來說是一項非常重要的成功，「因為我們代表台灣，而我認為這次留下了非常正面的印象，也獲得了更多關注」，來自許多樂團以及國會的重要人士也都在場，大家都很開心台、日之間能建立更多聯繫。

曾道雄則欣慰表示，此次NSO在東京的音樂會，為台灣帶來了光榮感。所以，他認為駐日代表處不應該只把成果報告給賴清德總統，而是要讓立法院知道，不要再隨便刪除文化預算，否則就沒有這麼精采的文化交流。

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