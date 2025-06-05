奈良美智親解為何去金瓜石：地點雖然有些偏僻......

跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石選址台電金水基地。（照片來源／META Design 授權提供，翻攝自「奈良美智特展」粉專）

〔記者凌美雪／台北報導〕「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站選址台電金水基地，「奈良美智特展」粉專最新貼文指出，奈良美智表示，「地點雖然有些偏僻，但我很想在這個裝修中的空間裡辦展，因此感到非常興奮。」

貼文指出，新展場所在位置，建築前身為台金公司時期興建的員工宿舍，1987年採金時代劃下句點後，台電接管金水地區土地及相關設施，並先後出借給新北市政府警察局瑞芳分局和黃金博物館，作為中繼服務據點、倉庫使用。直至 2023 年，Taipower Company's public art 舉辦「黃金盛典藝術祭」，展開空間整理與再生工程，將金水基地轉化為台電藝術與循環設計的展演空間。

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今年3月奈良美智曾在 X 上分享本次展覽地點，照片可見斑駁的牆面、窗外著名的陰陽海景色，那次場勘結束後，奈良美智便決定要帶著《朦朧潮濕的一天》和更多的作品，來到這座隱身於山與海之間的舊式建築。

展期6月28日至9月28日，為了維持觀展品質，這次展覽採線上預約制，預約網址將於日後公布。

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