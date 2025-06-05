「翁反．謝美」文教基金會推藝術教育 回饋家鄉辦繪圖比賽

翁反．謝美文教基金會昨頒獎給繪圖比賽得獎者。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為感念祖輩養育之恩、傳承家族精神，「翁反．謝美文教基金會」捐資興學、推廣藝術教育，與藝群文創學會、嘉義縣圖書教育用品同業公會、義竹鄉公所舉辦首屆「翁反．謝美」盃「畫我家鄉——義竹鄉」繪圖比賽，昨在中正堂頒獎，鼓勵鄉親畫下對家鄉的印象。

學生表演國樂展現學習成果。（記者林宜樟攝）

基金會董事長張國榮說，為回饋家鄉，基金會以祖父母翁反與謝美之名命名，象徵對長輩的敬仰與感恩，長期推動教育與藝術；本次繪圖比賽有超過300件作品投稿，涵蓋幼兒至成人5個組別，展現鄉親對家鄉的藝術感與豐沛的創作能量。

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比賽評審由知名水墨畫家劉婉如及藝術老師蘇麗娟進行專業評審，評審對鄉親細膩描繪家鄉及呈現的真摯情感，讚歎不已，共選出122件優秀作品，昨天由鄉長黃政傑等人進行頒獎；現場由藝群文創學會邀請書法家江錦君現場揮毫書法作品與鄉親結緣，新住民茶藝協會設置茶席現場泡茶，義竹國小管樂隊、舞蹈班及義竹國中音樂班帶來演出，呈現文化、藝術、茶香與音樂交織的盛會。

得獎者展示作品。（記者林宜樟攝）

張國榮說，感謝義竹鄉公所、義竹國小及義竹國中對活動大力支持，希望藉由比賽讓義竹的孩子從小接觸美學，培養審美與文化素養，未來基金會也將持續舉辦各類藝文教育活動，為地方注入更多文化活力。

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