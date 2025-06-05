文化遺產申遺困境難解 李靜慧：修復專業是台灣文化版「TAIWAN CAN HELP」的起點

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部政務次長李靜慧今（5）日出席立法院，進行「台灣世界遺產潛力點推動現況」專題報告並備詢，針對我國無法申請世界文化遺產一事，她坦言，因台灣非聯合國會員國，無法簽署《世界遺產公約》，導致無報名資格，當前僅能透過設立「潛力點」進行準備並嘗試國際連結。

文化部政務次長李靜慧今日至立法院報告並備詢。（記者董柏廷攝）

立委林宜瑾質詢指出，台灣醫療在國際上已廣獲認可，「TAIWAN CAN HELP」成為共識，文化領域是否也能採取跨國策略，推動世界遺產登錄？她並以樂生療養院為例，指出漢生病歧視歷史具有普世性，有助於突破國家限制，爭取「跨國申遺」的可行性。

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李靜慧回應表示，即使在聯合申遺中，各參與國仍需為公約締約方，台灣目前不具備以獨立身分報名的資格。她強調，即便如此，文化部將持續與外交部合作溝通，讓世界看到台灣文化資產的保存價值，「我們準備好了，我們可以！」

針對外界提出以跨國申遺為突破方式，立委林宜瑾提及2009年由樂生保留自救會與民間團體舉辦的國際工作坊，當時聯合國教科文組織（UNESCO）專家、西村幸夫即建議，可由國際組織主導申請，將台灣作為其中一地點納入，「漢生病歧視的歷史具普世性，聯合申遺不見得會因國家地位被拒收」，或許是突破當前困境的可能途徑之一。

目前樂生療養院即被視為最具潛力的申遺對象之一，其歷史特殊性與人權意涵亦獲國際專家肯定。根據文化資產局會議記錄，2017年聯合國人權理事會設有「消除對漢生病患者歧視特別報告員」，台灣民間社會在2020年即已提出保障漢生病長者尊嚴生活的策略，顯示台灣早已展開積極行動。

立法委員林宜瑾。（記者董柏廷攝）

李靜慧回應，文化部高度重視申遺議題，也認為國際合作是推動文化能見度的重要策略。她表示：「第一次聽到西村幸夫老師說的話也很興奮，阿里山森林業暨鐵路文化景觀也曾被提及可作申請對象。」但她也坦言，經同仁查證，即便是跨國聯合申請，每個參與國仍需為《世界遺產公約》的締約國。以庫克群島為例，雖非聯合國會員，卻因是紐西蘭聯繫邦而由紐西蘭代為簽署而具備申遺資格，「但台灣目前完全並不在任何締約國的架構之內。」她進一步說明：「目前我們沒有報名資格，但可以讓國際知道台灣每一項文化資產都非常具有保存價值，具有世界遺產的能量。」

最後，李靜慧分享，捷克克倫諾夫一座800年古橋曾由台灣匠師協助修復，當地政府至今仍對台灣表達感謝，「這也許是文化版的TAIWAN CAN HELP，我們在文資修復上的實力，也是台灣走向世界的一扇門。」文化部未來會持續觀察國際動態，尋找可行的策略或制度變化。

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