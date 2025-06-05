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台東長照「CC阿嬤」無師自通畫出精采銀髮人生 找回人生熱度

2025/06/05 14:27

迦南護理之家「CC阿嬤」不到一年的時間畫出精采的銀髮人生。（記者黃明堂攝）迦南護理之家「CC阿嬤」不到一年的時間畫出精采的銀髮人生。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕原本排斥長照機構生活的「CC阿嬤」，在台東基督教醫院迦南護理之家照護團隊的建議下，拿起畫筆作畫，不到一年的時間畫出精采的銀髮人生。無師自通的她最擅長人物畫，還將大自然的花草、廣告紙、糖果紙等變成創作的媒材，畫筆下的每位女性都擁有獨特之美。「忻愛．忻旅——CC阿嬤從愛出發的畫旅」精選30幅人物創作及一本作品集，選在她生日當月展出，月底前歡迎前往台東基督教醫院盼望樓地下2樓放射腫瘤科藝廊觀賞。

迦南護理之家「CC阿嬤」作品展出。（記者黃明堂攝）迦南護理之家「CC阿嬤」作品展出。（記者黃明堂攝）

今年67歲的CC阿嬤因心臟手術後須有專業照護團隊照顧，於2023年9月入住迦南護理之家。一開始不僅適應困難，不信任服務人員，也不願與其他住民互動，幾乎整日臥床，關在房間裡。迦南護家的社工、牧師、護理師、照顧服務員、營養師、醫師等跨專業團隊照護及陪伴下，CC阿嬤身心狀況逐漸穩定，願意走出房間參加靜態活動。

CC阿嬤閒暇之餘翻閱書籍，不經意地在紙上勾勒書中人物模樣，再配上一小段自己的感想及延伸小故事，開啟了「畫文創作」。栩栩如生的畫作令工作人員感到驚豔，CC阿嬤的藝術魂也彷彿被喚醒般，開始嘗試更多的創作。

CC阿嬤說，從沒學過繪畫，先用色鉛筆開始勾勒圖樣，後來又加入彩色筆、水彩筆等媒材，用什麼畫與畫什麼都依照自己當下的心意，沒有設限。但最喜歡畫的是女性人物，有時興緻一來，一天可創作5、6幅。有天其他住民建議不妨試試禪繞畫，便開始將禪繞畫法融入女性的頭髮、服飾中。迦南護家護理長林宗瑩表示，「禪繞畫系列」的每幅女性人物都像是奇幻宮廷人物，線條交錯卻層次分明，圖案獨特又富想像力。

CC阿嬤走在迦南護家5樓中庭花園裡，看著三角梅、扶桑花、紅竹等色彩繽紛的花草掉落了可惜，拾起並乾燥處理後，花瓣成了女仕的裙擺、紅竹葉片是長髮，再配上色筆勾勒的臉部表情與背景，人與自然融合的畫作就此產生，發展出「戶外採集創作」系列。

護理長林宗瑩表示，許多長輩面對身體老化、環境轉換與人際孤立的挑戰，生命逐漸走入靜默與退縮，而CC阿嬤在迦南護家穩定後，善用巧妙的雙手創作，翻轉了入住時的低迷日常，重新找回對人生的熱度，也找到自我價值。

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