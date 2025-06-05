竹北超越竹北文化祭 邀「粉紅超跑」做客竹北

竹北市公所與竹北天后宮規劃10月11日與12日，竹北媽將會同白沙屯媽祖繞境竹北市。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「粉紅超跑」白沙屯三媽將做客竹北市！新竹縣竹北市預估9月至10月間人口將超越彰化市，成為全國人口最多的縣轄市，市公所為此推出「竹北超越竹北」系列活動，重頭戲即是與竹北天后宮共同主辦，邀請白沙屯拱天宮媽祖首度駐駕竹北市，於10月11日與12日展開兩天一夜的宗教文化盛會。

竹北市公所與竹北天后宮共同邀請白沙屯拱天宮媽祖首度駐駕竹北市，將於10月11日與12日展開兩天一夜的宗教文化盛會。（竹北市公所提供）

竹北市公所表示，市長鄭朝方與竹北天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢，聯袂赴拱天宮遞交邀請函，拍板定案贊境日期為10月11、12日（六、日）。拱天宮主委洪文華對此表達高度支持，並回贈象徵媽祖專屬座駕的「粉紅超跑」模型，做為祝福與友誼。

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鄭朝方表示，半年前即著手規畫這場「竹北超越竹北文化祭」活動，並與拱天宮持續密切溝通，期盼讓活動圓滿順利且具文化深度。屆時將由在地的「竹北媽」引領白沙屯三媽做客竹北。關於民眾最關心的路線部分，因橫跨東區新興重劃區、西區發展聚落與歷史悠久的老城區，涉及範圍廣大，正積極研議中。

竹北天后宮主委林啟賢（左起3人）與竹北市長鄭朝方共赴白沙屯拱天宮邀請駐駕，拱天宮主委洪文華表示支持並回贈「粉紅超跑」模型，作為祝福與友誼。（竹北市公所提供）

鄭朝方說，公所團隊與天后宮將規畫出最能展現竹北多元樣貌的理想路線，同時也將尊重白沙屯媽祖遶境的「自由行」特色，讓媽祖行腳成為一場文化與城市之間的深度對話，也讓每位參與者都能在這座城市中找到共鳴與感動。白沙屯媽祖為台灣重要的信仰中心之一，此次贊境竹北，公所將以最大的誠意與最周全的準備，迎接媽祖蒞臨，讓文化祭成為竹北邁向歷史新頁的重要時刻。

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