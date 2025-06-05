苗縣貓裏表演藝術節安排31場次 邀鄉親進入苗栗巷弄探索在地文化

行銷記者會中，米特薩克斯風重奏團，精彩演出揭開活動序幕。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣貓裏表演藝術節活動，今年邁入第8屆，活動自7月5日起至8月24日，規畫31場次輪番登場，有30場須購票入場，票價200至1000元不等，今年首次導入創新策展模式，邀請在地返鄉青創空間共襄盛舉；苗栗縣政府文化觀光局今（5）日舉行啟動記者會， 除豐富的演出內容，還有延伸工作坊與藝術推廣活動，讓觀眾近距離感受藝術的創作歷程。

苗栗縣貓裏表演藝術節活動，自7月5日起至8月24日止規劃31場次輪番登場，由縣長鍾東錦（後排左8）等人主持記者會啟動。（記者張勳騰攝）

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，策展單位EX-亞洲劇團規畫「城市焦點」、「店仔藝穗」、「藝術推廣」3大系列共31場次，橫跨戲劇、舞蹈、新馬戲、音樂與互動劇場，期望帶來前所未有的沉浸式體驗。從咖啡廳裡的推理劇，形式融合跨界、跨世代、跨場域與跨議題，並深植客家文化特色，觀眾將在藝術中體驗角色喜怒哀樂，其中7月12日造橋鄉由舞空術劇團帶來《月台上的家》戶外場免費觀賞，其餘須購票入場。

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今天的行銷記者會，安排二律悖反協作體、米特薩克斯風重奏團與深耕三義鄉的舞空術團隊的精采演出揭開活動序幕，為現場帶來震撼的視覺與感官體驗。

苗栗縣三義鄉的舞空術團隊的精采演出。博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦指出，今年店仔藝穗系列活動也將藝術延伸至苗栗市區及其他鄉鎮，呈現一系列具有互動性與在地性質的演出，並透過套票優惠與特色小禮，吸引更多在地店家參與，進一步推廣苗栗文化，帶領觀眾體驗藝術在生活中的真實存在與療癒力量。

相關訊息及購票可上苗栗縣政府文化觀光局官網（http://www.mlc.gov.tw/）、OPENTIX網站查詢。

苗栗縣貓裏表演藝術節活動，今年邀請在地返鄉青創空間共襄盛舉。（記者張勳騰攝）

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