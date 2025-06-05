刑事局攜手果陀劇場《我在詐騙公司上班》與網紅女警宣導反詐

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局預防科為強化民眾反詐觀念，今天召開記者會，宣布攜手果陀劇場，結合其高人氣反詐騙主題音樂劇《我在詐騙公司上班》，並特別指派網紅女警官蔡尹齊參與劇中演出，以期將反詐資訊傳達到更廣的層面，也邀請有興趣民眾能一起買票進場看劇，在高品質的演出中學習反詐的相關知識。

預防科表示，果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》，自2021年首演後，累積巡迴29個場次，佳評口碑不斷，這齣詐騙逆轉勝的作品今年重啟加演，跟刑事局合作，進行系列的反詐宣導活動，

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而推動多項的反詐宣導作為，以往的合作包括金融、宗教、保險、教育等多個領域，與果陀劇場的結合除了是一次創新作為，也象徵藝文界加入反詐行列的里程碑，這次除合拍短影音、製作反詐宣導文宣，也派網紅女警官參與劇中演出，成為此次加演的亮點之一。

導演蘇昱瑋則表達，雖然全劇的詐騙行動皆為戲劇效果，誇大而有趣，但不代表公權力不存在，網紅女警的參演，就是將原本劇中無形的第三勢力具象化，因此安排她在關鍵時刻出場，讓犯罪分子被繩之以法，同時也透過女警和角色的對話與事件，讓角色能夠有所覺悟與處置。

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