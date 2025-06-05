地球遭汙染後人類何去何從？竹市高中生創意戲劇賽獲全國優等

地球遭汙染後人類何去何從？新竹市光復高中學生自製《波濤之下》創意戲劇賽獲全國優等佳績，學生展示各種自製道具，也展示學習成果。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕地球遭汙染後人類何去何從？新竹市光復高中幼保科學生設計原創戲劇《波濤之下》，自做道具及編寫故事，描述地球經千年後遭汙染，倖存人類與海洋共生故事，引導人類對大自然的反思，獲教育部主辦的全國學生創意戲劇賽優等肯定，展現學生不凡的手作創作能量。

地球遭汙染後人類何去何從？新竹市光復高中學生自製《波濤之下》創意戲劇賽獲全國優等佳績，學生展示各種自製道具，也展示學習成果。（記者洪美秀攝）

幼保科學生今天展示《波濤之下》創意戲劇各種道具與角色，幼保科主任古淑瑩提到，此劇以千年後的未來世界為背景，描述因嚴重環境污染，導致陸地幾近滅絕，倖存的人類與海洋生物共存於深海王國。

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她說，劇情探討生態保育、族群共融、校園霸凌與社會偏見等議題，寓意深刻，並融入系統思考、尊重多元、溝通表達與媒體素養，引導學生反思人類對自然的影響。

指導老師洪淑如也說，此劇融合光影偶、實體大型偶與改編音樂，展現學生在戲劇創作、肢體表演、舞台設計、燈光操控與影音製作等領域的跨域學習成果，尤其20人要站在舞台上表演及拿道具，充分發揮團隊合作精神。

學生盧宥蓁說，希望以此劇向民眾傳達要愛惜大自然且和平共處，也要學會反思與行動，共同守護地球。校長李詩慶也說，《波濤之下》除校內演出外，也會走入幼兒園與社區，學生依幼兒特性調整語速與互動設計，讓孩子投入劇情此劇，且獲113學年度全國學生創意戲劇比賽奪優等，學生表現優異。

地球遭汙染後人類何去何從？新竹市光復高中學生自製《波濤之下》創意戲劇賽獲全國優等佳績，學生展示各種自製道具，也展示學習成果。（記者洪美秀攝）

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