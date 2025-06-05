65工藝節開幕 鳳凰樹新苗延續工藝精神

台灣工藝研究發展中心將倒伏鳳凰樹長出的新苗，送合各地分館和工藝之家，請他們回去栽植，讓老樹傳承下去，生生不息。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕創立邁向71週年的國立台灣工藝研究發展中心，以創辦人台灣工藝之父顏水龍的生日6月5日作為台灣工藝節，今天舉行開幕式，其中將去年颱風倒伏的鳳凰樹新生苗分送給各分館和工藝之家，讓代表工藝精神的老樹再創新生。

6位日藝工藝大師冒雨趕來參加開幕，由工藝中心主任陳殿禮（背對鏡頭者）頒感謝狀。（記者陳鳳麗攝）

從台灣工藝節展開，一直持續到8月底的台灣工藝節系列活動，已從點擴展為面，2個多月的活動不只在台灣工藝研究中心及台灣工藝園區，串聯北、中、南、東，包括離島金門在內，有38處展區據點，主任陳殿禮說「今年提倡漫活是樂活事」，讓工藝是件生活中的樂事，也讓天天是工藝日。

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台灣工藝中心六五工藝節開幕，舞者特別到去年颱風倒伏的鳳凰樹前跳舞。（記者陳鳳麗攝）

台灣工藝研究發展中心有排歷史悠久、造型美麗的鳳凰樹，去年颱風有株倒伏，即使倒臥仍持續生長新苗，工藝中心將其分植十多盆新樹苗，今天也在開幕式中，讓各分館和工藝之家負責人帶回栽植，讓老鳳凰樹，像工藝精神一樣擴展下去，且生生不息。

台灣工藝研究發展中心的鳳凰樹美景，曾吸引立委蘇巧慧（蹲者）、前立委蔡培慧（紅背心者）等人在樹下撿拾花瓣。（資料照，記者陳鳳麗攝）

今年擴大舉辦工藝節系列活動，除了上月已先開跑的全台10條工藝行旅路線外，並有工藝市集、工藝辦桌、草地上工藝課、手作劇場等，此次也邀請6位日本工藝大師到台灣，與工藝職人參與技術工作坊和論壇。此外，還有亦然掌中劇團演出「武松打虎」及多項工藝主題展覽。

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