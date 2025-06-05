自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

65工藝節開幕 鳳凰樹新苗延續工藝精神

2025/06/05 18:10

台灣工藝研究發展中心將倒伏鳳凰樹長出的新苗，送合各地分館和工藝之家，請他們回去栽植，讓老樹傳承下去，生生不息。（記者陳鳳麗攝）台灣工藝研究發展中心將倒伏鳳凰樹長出的新苗，送合各地分館和工藝之家，請他們回去栽植，讓老樹傳承下去，生生不息。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕創立邁向71週年的國立台灣工藝研究發展中心，以創辦人台灣工藝之父顏水龍的生日6月5日作為台灣工藝節，今天舉行開幕式，其中將去年颱風倒伏的鳳凰樹新生苗分送給各分館和工藝之家，讓代表工藝精神的老樹再創新生。

6位日藝工藝大師冒雨趕來參加開幕，由工藝中心主任陳殿禮（背對鏡頭者）頒感謝狀。（記者陳鳳麗攝）6位日藝工藝大師冒雨趕來參加開幕，由工藝中心主任陳殿禮（背對鏡頭者）頒感謝狀。（記者陳鳳麗攝）

從台灣工藝節展開，一直持續到8月底的台灣工藝節系列活動，已從點擴展為面，2個多月的活動不只在台灣工藝研究中心及台灣工藝園區，串聯北、中、南、東，包括離島金門在內，有38處展區據點，主任陳殿禮說「今年提倡漫活是樂活事」，讓工藝是件生活中的樂事，也讓天天是工藝日。

台灣工藝中心六五工藝節開幕，舞者特別到去年颱風倒伏的鳳凰樹前跳舞。（記者陳鳳麗攝）台灣工藝中心六五工藝節開幕，舞者特別到去年颱風倒伏的鳳凰樹前跳舞。（記者陳鳳麗攝）

台灣工藝研究發展中心有排歷史悠久、造型美麗的鳳凰樹，去年颱風有株倒伏，即使倒臥仍持續生長新苗，工藝中心將其分植十多盆新樹苗，今天也在開幕式中，讓各分館和工藝之家負責人帶回栽植，讓老鳳凰樹，像工藝精神一樣擴展下去，且生生不息。

台灣工藝研究發展中心的鳳凰樹美景，曾吸引立委蘇巧慧（蹲者）、前立委蔡培慧（紅背心者）等人在樹下撿拾花瓣。（資料照，記者陳鳳麗攝）台灣工藝研究發展中心的鳳凰樹美景，曾吸引立委蘇巧慧（蹲者）、前立委蔡培慧（紅背心者）等人在樹下撿拾花瓣。（資料照，記者陳鳳麗攝）

今年擴大舉辦工藝節系列活動，除了上月已先開跑的全台10條工藝行旅路線外，並有工藝市集、工藝辦桌、草地上工藝課、手作劇場等，此次也邀請6位日本工藝大師到台灣，與工藝職人參與技術工作坊和論壇。此外，還有亦然掌中劇團演出「武松打虎」及多項工藝主題展覽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應