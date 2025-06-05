藝術家張致中獲邀利物浦雙年展 《海市》省思文明衝擊

第13屆利物浦雙年展將展出張致中作品《海市》。（張致中提供）

李奕縈／核稿編輯

〔蔡佩盈／綜合報導〕英國規模最大的當代視覺藝術盛會「利物浦雙年展」（Liverpool Biennial）將於本月7日至9月14日舉行，主題為「岩床」（Bedrock），台灣藝術家張致中受邀參與，將展示系列作品《海市》（Port of Fata Morgana）與委託創作《拱頂石》（Keystone）。

利物浦雙年展貫穿公共、歷史、社區空間為理念，今年策展人為瑪莉–安‧麥奎（Marie-Anne McQuay），以「岩床」（Bedrock）為題，回應英國利物浦做為國際港口的地理位置與歷史意義，靈感來自於城市的砂岩地質結構，藉此傳達當地堅固的公民價值基礎。展覽匯聚全球其他25國、30組國際藝術家共襄盛舉，以藝術回應城市與展覽主題。

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台灣藝術家張致中受邀參與第13屆利物浦雙年展。（張致中提供）

藝術家張致中1986年出生於高雄，他的創作融合多種形式與媒介，具備敏銳的工藝感，關注船舶、島嶼、水域與港口這些不斷變化的環境，進而探討人類、文明與自然三者之間的普遍性與模糊地帶。《海市》系列作品將於藍衣藝術中心（Bluecoat）展出，呼應高雄與利物浦做為港灣城市的相似歷史，並省思港口發展與自然生態的對立關係。

利物浦雙年展主辦單位委託張致中創作的作品《拱頂石》。（利物浦雙年展提供）

展覽主辦單位委託創作的《拱頂石》，則在利物浦唐人街展出。利物浦唐人街是全歐洲最古老的中國城，於19世紀建立華語社群。作品以此為發想，將利物浦於2000年落成的中國拱門做為象徵，反思二戰期間華語移民社群遭逢的動盪命運。創作過程邀請當地居民以拓印（frottage）手法分享個人記憶、情感及對城市的想像，共同產出的印記最終被轉化為一件公共藝術作品，將地方的生命經驗鑲嵌進城市的集體景觀中。

利物浦雙年展歷屆都有1-2位台灣藝術家受邀參展，自上一屆起由展覽主辦單位委託創作，顯示國際藝術圈對台灣藝術家的肯定。

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