桃園閩南文化節週六熱鬧登場 連5週有活動

2025桃園閩南文化節從週六日起至7月5日，揭幕記者會由法師按古禮進行祝禱儀式，市長張善政也率主管及各廟方代表，雙手合十希望活動順利。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園閩南文化節從週六日起至7月5日止，每週假日都有活動，今年的活動包含藝閣踩街、藝陣大匯演、國際論壇、總鋪師辦桌等活動，壓軸的國際龍獅邀請賽，更邀請來自美國等7國的菁英隊伍齊聚對決，精采可期。市府文化局今舉行記者會，除說明今年活動特色，也邀請民眾一同體驗閩南文化魅力。

2025桃園閩南文化節從週六日起至7月5日止，首先登場的「藝閣踩街」將在八塊厝民俗藝術村及八德街區鬧熱開走。（記者謝武雄攝）

文化局長邱正生也提到，今年的桃園閩南文化節有５大主題，連續5週都有活動，其中本週六登場的「藝閣踩街」在八塊厝民俗藝術村及八德街區鬧熱開走，共有40組在地隊伍強勢登場，將社區故事、多元文化通通「裝上車」踩進街頭，展現桃園多元共融城市魅力。

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另，6月14、15日登場的「藝陣大匯演」在陽光劇場舉行，這是融合民俗技藝、聲光科技與AI視覺，打造神話與現實交織的沉浸式舞台，觀眾還能參與「搭橋過限」祈福儀式，轉運迎新。

6月21日登場的「桃園閩南文化國際論壇」在綜合會議廳舉行，今年以「承古拓新．桃續閩南」為主題，邀請國內外學者齊聚桃園，從藝閣技藝、飲食文化、廟宇工藝到傳統戲曲，深入探討為閩南文化注入新觀點。

2025桃園閩南文化節從週六日起至7月5日止，其中「總舖師辦桌」一百桌仍然秒殺。（記者謝武雄攝）

「總舖師辦桌」6月28日晚間在新永和市場舉行，今年限量100桌，仍然是登記秒殺，今年以「謝神宴」為主題，結合桃園在地食材與糕點，重現傳統辦桌人情味。

壓軸則是7月5日在龜山壽山巖觀音寺舉辦的「國際龍獅邀請賽」，共有來自馬來西亞、新加坡、香港、泰國、美國等地的菁英隊伍齊聚對決，為2025桃園閩南文化節畫下最震撼的句點。

記者會於下午3點許在文化局前廣場舉行，主辦單位也按照古禮，安排法師進行祝禱儀式，市長張善政也率主管及各廟方代表，雙手合什希望活動順利。

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