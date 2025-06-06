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放大版小熊軟糖超Q ArtIN藝博會高雄旅運中心登場

2025/06/06 14:16

「戶外藝術區」則有1大5小的彩色小熊軟糖立體裝置。（承億集團提供）「戶外藝術區」則有1大5小的彩色小熊軟糖立體裝置。（承億集團提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕承億集團舉辦首屆ArtIN國際藝術博覽會，昨天（5日）起在高雄旅運中心登場，匯集世界60組藝術家、近千件藝術品，首次曝光會動的Moi清明上河圖，及放大版彩色小熊軟糖立體裝置都相當吸睛。

ArtIN國際藝術博覽會匯集世界60組藝術家、近千件藝術品。（承億集團提供）ArtIN國際藝術博覽會匯集世界60組藝術家、近千件藝術品。（承億集團提供）

承億集團攜手香港UBU DECO畫廊創辦人梁詠心，推出首屆「ArtIN國際藝術博覽會」，昨天在台灣港務公司總經理王錦榮、高市觀光局副局長孫春良等人見證下揭幕，展期一路至6月8日。

首屆「ArtIN國際藝術博覽會」昨開幕，左到右為藝術家戴明德、承億酒店總經理洪若宸、台灣港務公司總經理王錦榮、承億集團副董事長戴淑玲、高市海洋局長石慶豐、高市觀光局副局長孫春良、ArtIN總監暨策展人梁詠心Summie、藝術家寧芮潔。（承億集團提供）首屆「ArtIN國際藝術博覽會」昨開幕，左到右為藝術家戴明德、承億酒店總經理洪若宸、台灣港務公司總經理王錦榮、承億集團副董事長戴淑玲、高市海洋局長石慶豐、高市觀光局副局長孫春良、ArtIN總監暨策展人梁詠心Summie、藝術家寧芮潔。（承億集團提供）

ArtIN集結來自全球60組頂尖畫廊與藝術家，展出近千件藝術作品，橫跨當代藝術、裝置藝術與跨域創作，現場規畫4大主題展區，包含「沉浸式藝術體驗」，帶領觀賞者走入奇幻會動的Moi清明上河圖，感受藝術與科技的完美融合；「國際大師裝置展」能近距離欣賞知名藝術家的立體創作；「台灣新銳特區」發掘本土藝術家的獨特視角，見證台灣創意的無限可能；「戶外藝術區」則有1大5小彩色小熊軟糖立體裝置，讓高雄港灣多了可愛氣息，將引起打卡拍照熱潮。

承億集團打造ArtIN國際藝術博覽會，進駐旅運中心。（承億集團提供）承億集團打造ArtIN國際藝術博覽會，進駐旅運中心。（承億集團提供）

梁詠心表示，台灣南部一直以來都充滿活力和藝術能量，卻缺少國際化的大型藝術活動，ArtIN的誕生，正是為了填補這個空缺，讓更多本地藝術家的聲音被聽見，也讓國際藝術潮流與台灣本土創作，產生碰撞與交融。

承億集團副董戴淑玲強調，在高雄亞洲新灣區打造首屆ArtIN國際藝術博覽會，成為亞洲藝術能量的新據點，「有沒有可能，高雄亞灣區是台灣版的瀨戶內海藝術祭？」

參加ArtIN國際藝術博覽會的畫廊與藝術家，畫廊有高雄承藝術、台北星藝廊、香港UBU DECO、韓國首爾Khalife Gallery、菲律賓馬尼拉Parallel+等；藝術家則有台灣寧芮潔、台灣戴明德、印尼Arkiv Vilmansa、香港林嬋嬋、日本京都木村達彥、韓國首爾Kim Minju、中國上海郭宏法（紅膠囊）等。

現場售票分為3款票種，單日門票100元、尊尚門票1000元、尊尚貴賓門票4000元。承億酒店也推出住房專案，可入住日期至6月8日，雙人每晚5600元起，預訂優先升等藝術房型，加碼送兩張博覽會尊尚門票。

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