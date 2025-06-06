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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

沿菊澎湖地方創生 首推傅靜凡傳統食品

2025/06/06 14:22

傅靜凡蝦油辣椒，成為澎湖傳統飲食創生代表。（高一筆提供）傅靜凡蝦油辣椒，成為澎湖傳統飲食創生代表。（高一筆提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕沿菊今年入選台灣百大文化基地，文化部部長李遠7月初將率團造訪，了解沿菊的澎湖文化復興行動，也透過媒體拍攝呈現澎湖的文化魅力。負責人高一筆在思考如何呈現沿菊在澎湖的文化行動，從文藝美學教育到地方創生行動等等，決定首推傅靜凡傳統食品。

醬油糖魚干結合產區、業者，一條龍包裝行銷。（高一筆提供）醬油糖魚干結合產區、業者，一條龍包裝行銷。（高一筆提供）

高一筆表示，傅靜凡近年來在蝦油辣椒、澎湖菜廚的魚乾與石舉等傳統飲食文化創新行動，最適合代言澎湖文化復興運動。雖然傅靜凡因為身體因素停產1年多，但7月初透過沿菊設計，希望呈現這一系列澎湖地方創生行動的實力。

蝦油辣椒與澎湖菜廚傳統飲食文化料理包，充分實踐了沿菊的地方創生模式。從文化盤點，文化知識的萃取，創意行動的介入，產品的研發，市場的推動，經濟系統的確立，最後透過普及化重新恢復文化。這一系列作品表現澎湖傳統農漁飲食文化的內涵，透過產品的創造甚至達到契作與保證收購的一級產業支持，每年幾萬罐的產值，也帶來了消費普及，最後帶動澎湖餐廳與產業重新重視傳統飲食。

這一套地方創生模式，同時具備概念、知識、產品、市場與搶救文化。非常有意義，且值得被效法。雖然因為身體因素產品線暫停，但利用這次沿菊入選台灣百大文化基地的機會，希望可以讓全國看到傅靜凡與沿菊合作，以非常有意義的地方創生模式，搶救傳統飲食文化的流失。

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