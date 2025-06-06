「藝遊．未竟」創無限可能 15位屏東藝術家台南首展

屏東縣國際文化藝術交流協會年度聯展今天（6日）首度在台南新營文化中心展出「藝遊．未竟」。（文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕屏東縣國際文化藝術交流協會年度聯展今天（6日）在台南新營文化中心展出「藝遊．未竟」，集結15位屏東藝術創作者展出89件作品，涵蓋油畫、水彩、多媒材、陶藝與雕塑等多元媒材創作，展現屏東藝術家創作能量與多樣風貌，展覽至29日。

「藝遊．未竟」展出作品。（新營文化中心提供）

知名藝術家莊明旗創立的屏東縣國際文化藝術交流協會，是屏東地區重要的藝術平台，此次參展陣容包括專業藝術家、美術教師、視覺設計師、陶藝家、書法家及多位來自不同職業領域的藝術愛好者，透過繪畫、雕塑與工藝等形式，傳達對自然、人文與生活的多元觀察與情感，呈現藝術作為心靈表達與社會對話的重要角色。

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「藝遊．未竟」展出作品。（新營文化中心提供）

展覽主題「藝遊．未竟」蘊含深意。「藝遊」象徵藝術家在日常生活中持續探索與創作的旅程，「未竟」則代表創作歷程的無盡延展與無限可能。展覽延續「生活即藝術」的理念，藉由年度聯展推動藝術交流與創作發展。

屏東縣國際文化藝術交流協會首次移師至新營文化中心舉辦展覽，期望拓展區域藝術交流，讓更多觀眾欣賞到屏東藝術創作者的精采作品。

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