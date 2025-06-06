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民歌傳唱50年 新北推特展、演唱會回顧歷史

2025/06/06 14:36

新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕民歌的雋永滋味歷久彌新，適逢民歌發展50年，新北市府副市長朱惕之指出，文化局自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、「講唱會」，6月14日下午4點起至晚間9點市民廣場則有「金韻飛揚．新北傳唱─新北市民歌50演唱會」，邀請南方二重唱等歌手表演，邀請大眾一同回顧民歌發展與影響。

新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）

朱惕之表示，民歌是台灣流行音樂的根基，更象徵著一代年輕人對土地的關懷與對未來的想像，諸如「外婆的澎湖灣」、「鄉間的小路」等曲仍傳唱至今，新北是許多民歌創作與傳唱的發源地，盼藉由活動推廣、傳承這段珍貴的音樂歷史。

新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）新北市府自6月6日起至6月22日，於市府一樓推出「唱自己的歌─新北市民歌50特展」系列活動，規畫特展、講唱會、演唱會。（記者黃子暘攝）

朱惕之說，民歌特展設計融合懷舊與創新，展區有以卡帶造型呈現的「50」立體字裝置，象徵民歌半世紀的時代印記，搭配黑膠唱片意象地貼，另有以鋼琴鍵盤串連「民歌50大事紀」，展出民歌發展的里程碑，還有經典校園民歌沉浸式場景、充滿懷舊氛圍的民歌主題客廳，播放經典民歌演唱會影音；現場也設置「新北民歌西餐廳」互動區，邀請民眾寫下最愛的民歌，投入「歌單箱」。

文化局補充，6月7日「閃亮的節奏─新北市民歌50講唱會」將在市府一樓大廳登場，由民歌歌手葉佳修擔任主講人、金鐘獎主持人徐哲緯主持，透過對談與演唱交錯，分享民歌故事；6月14日市民廣場演唱會邀請歌手王海玲、吳楚楚、李建復、邰肇玫、周秉鈞、林芯儀、施孝榮、洪小喬、范怡文、凃佩岑、南方二重唱、殷正洋、陳宏銘、馬毓芬、許景淳、葉佳修、靳鐵章、謝宇威輪番獻唱。

文化局說，系列活動均免費參加，更多活動訊息可上新北市文化局網站查詢。 

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