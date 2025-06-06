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淚之女神降臨高雄掀搶票潮 主辦單位這樣說

2025/06/06 15:32

日本沖繩靈魂歌姬夏川里美將首度與高雄市國樂團一起演出。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供）日本沖繩靈魂歌姬夏川里美將首度與高雄市國樂團一起演出。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年高雄春天藝術節最受觀眾矚目的節目之一「淚之女神」，將於6月15日在衛武營音樂廳登場，邀請到以〈淚光閃閃〉聞名全球的日本沖繩靈魂歌姬夏川里美，首度與高雄市國樂團一起演出，由郭哲誠指揮，同場還有榮獲沖繩民謠協會認定為「傳承歌者」的台灣三線琴演奏家曾健裕，將帶領觀眾體驗從日本到台灣、從懷舊到現代的音樂交響。

被譽為「40年才出現一次的歌手」，夏川里美1986年以沖繩縣代表身份參加第10屆「長崎歌謠祭」勇奪首獎，創下最年輕參賽者的優勝紀錄。演唱實力通過日本放送協會（NHK）審定，創下以未發片歌手身份，即得以在NHK電視台歌唱節目中演唱的第一人。

夏川里美過去也曾多次來台演出，在台灣擁有眾多樂迷，此次她將為台灣呈獻的曲目，除〈淚光閃閃〉之外，還有〈島唄〉、〈童神〉、〈蘇州夜曲〉，以及台灣歌謠〈伊是咱的寶貝〉、〈心肝寶貝〉及〈月亮代表我的心〉，以她獨特的嗓音演繹，帶領歌迷重溫經典溫暖的情感時刻。

「淚之女神」音樂會從啟售就熱賣，不到1個月票房就售罄，加開座位仍被搶購一空，目前僅剩輪椅陪同席。主辦單位高雄市愛樂文化藝術基金會表示，最新節目動態及演出者抵台與排練等相關演出花絮，可詢高雄春藝官網或粉專。

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