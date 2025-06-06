他的生涯路幾乎沒有好走的！ 酷雲劇場懷念兆欣 5部作品線上看

辜公亮文教基金會懷念兆欣，今起釋出5部作品線上看。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣知名乾旦兆欣於5月23日以40歲英年早逝，引發劇場界震驚與不捨，已擇定於6月13日在台北市懷愛館舉辦告別式，目前也在民權東路的冬瓜行旅設靈供弔唁；辜公亮文教基金會則於昨日決定，將於基金會YouTube戲曲頻道「酷雲劇場」，釋出過去與兆欣合作的5部作品，其中4齣影片是首度公開。

辜公亮文教基金會昨晚在臉書貼文，引述基金會執行長辜懷群的話：「短暫相聚一陣又分開，這就是江湖」；「兆欣是個努力又聰明的年輕人，文采洋溢，頭腦清晰。戲曲的路不好走，乾旦的路不好走，『票友』想上台的路不好走。他的生涯路幾乎沒有好走的，但他不屈地挺著，用有限的資源創造無限的新意。我很欽佩。願他安息！不再辛苦！」

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基金會YouTube戲曲頻道「酷雲劇場」釋出的5部作品，包括兆欣與台北新劇團的京劇《荒山淚》、京劇身體實驗《易》、京劇《畫皮》、京劇《聶隱娘》、以及與華姵的《雷峰塔1924》，其中前4齣影片是首度公開。線上觀賞期間自今日起至7月11日24時。

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