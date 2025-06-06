台北民歌新浪潮最後1週 4場民歌經典表演、6/7戶外免費演出

6月7日下午3點永康公園，將有免費民歌演出。（PIPE Live Music提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕適逢民歌50週年，台北市府串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等業者，發起台北民歌新浪潮系列活動，並邁入最後1週，今晚（6日）8點起至隔天凌晨3點，4間音樂展演空間將接力舉辦「從民歌、搖滾到DJ跨夜派對」；7日下午3點於永康人本城市漫步區，還有療癒系和民謠風格演出。

6月6日台北民歌新浪潮系列活動，4個空間、5場活動皆在晚上，8點至9點45分「後台咖啡」，黑色珍珠DoReMi用音樂分享與民歌之間的共感故事；8點至9點、9點至10點「河岸留言西門紅樓」，邀請董運昌、蘇來，以經典民歌重現舞台、重溫音樂黃金年代。

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「今夜我想喝醉，城市情歌派對」DJ羅曼迪克。（PIPE Live Music提供）

今晚8點至10點20分「樂悠悠之口光復南」，林哲安、八十八顆芭樂籽、謝博安（form鹿衍人）將搖滾與獨立創作交織，詮釋民歌經典風範，展現新生代音樂創作基地的活力；11點至隔天凌晨3點「PIPE Live Music」，集結陳涵、安豬、羅曼迪克、YU4名DJ，帶來「今夜我想喝醉，城市情歌派對」華語經典結合現代電音混音。

此外，6月7日下午3點永康公園，將有免費民歌演出，卡司包含跨領域頂尖演奏家組成的金秋大樂隊，純管樂搭配節奏組樂器，帶來國、台語經典或流行歌曲，爆發力十足；藝人sulysalt用清新療癒嗓音引領聽眾走進詩意旋律；藝人嚴梵透過真摯歌聲訴說城市、土地與生活情感連結，跨世代音樂演出，串聯城市地景與在地音樂場域。

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