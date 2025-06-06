濃縮台灣工藝於方寸之間 台灣工藝郵票今發行

中華郵政新發行的「台灣工藝郵票」，1套4枚，面額均8元。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華郵政新發行的「台灣工藝郵票」，自國立台灣工藝研究發展中心上萬件典藏品中，精選四件代表性作品，分別是工藝家顏水龍、林葆家、賴高山、黃塗山的纖維工藝、陶藝、漆藝、竹藝作品，設計成1套4枚郵票，今（6）日發行。

台灣工藝郵票發行典禮今在台北當代工藝設計分館7樓舉行。製成郵票的4件作品，分別是工藝家顏水龍設計、謝春子製作的纖維工藝作品「藺草提籃」、現代陶藝大師林葆家作品〈漫舞〉、漆藝大師賴高山作品〈山影〉及國家工藝成就獎得主黃塗山竹藝作品「三角錐型花器」。1套4枚，面額均8元，共發行40萬套。

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中華郵政新發行的「台灣工藝郵票」，以工藝家顏水龍「藺草提籃」、林葆家陶藝作品〈漫舞〉、賴高山漆藝作品〈山影〉、黃塗山竹藝作品「三角錐型花器」為主題設計。（記者蔡昀容攝）

中華郵政總經理江瑞堂表示，將國寶級的頂尖工藝以郵票呈現，除讓愛好者收藏，也成為大眾欣賞工藝之美的窗口；這套郵票形同台灣工藝縮影，在日常帶來工藝的文藝氣息及品味。

台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，工藝郵票的發行，將台灣工藝之美濃縮於方寸之間，也展現台灣工藝人「求真、良善、完美」的心；這4件作品呈現台灣多元文化，纖維、竹藝、漆藝、陶藝與在地更有深刻連結，例如纖維原料來自台灣農作物，工藝技藝則能喚起生活記憶，都是自土地生長出來的在地文化及思維。

交通部交通產業發展及國際事務司司長陳其華表示，中華郵政過去發行過四次工藝郵票，但距今已有數年時間，很高興能在分寸之間欣賞細膩工法，期待中華郵政持續跨領域合作，將各種創意發揚國際。

中華郵政配合郵票發行，推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、套組及郵摺各1款，方便民眾收藏。全國各地郵局、郵政博物館都可洽購，或上網至「i集郵」訂購。

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