媽祖下凡、戲神附身！歌仔戲比Netflix還燒腦 《戲神養成記》誓言守住一齣戲的靈魂

《叁拾號夢．戲神養成記》揉合歌仔戲、音樂劇與當代表演元素。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的2025台灣戲曲藝術節將推出壓軸演出，由創團30周年的尚和歌仔戲劇團製作的旗艦大戲《參拾號夢．戲神養成記》，由梁越玲編劇、音樂劇導演曾慧誠執導，領銜主演包括梁越玲、林淑璟、劉冠良、黃雅蓉、吳承恩、李婉如與鄭斐文等，打造一齣揉合歌仔戲、音樂劇與當代表演元素的作品。

演出以「無疆界」概念呼應今年台灣戲曲藝術節主題「有（界」無），透過跨人神、跨音樂、跨敘事的手法，打破古裝與現代、傳統與創新的界線。劇情以一位戲班老班主的回眸為起點，開展出一場跨越人神與時空的旅程。當老班主指向第30號戲箱，三位弟子打開戲箱後，一位戲神驚現，帶著他回顧一生的戲曲歷程，也提醒他曾對媽祖與戲神立下的承諾。劇中，戲神與媽祖輪番附身，戲神渴望更多同道分擔守護責任，媽祖則想要將廟遷至鬧區，脫離海邊的寂寞。整齣劇透過幽默筆觸與溫潤敘事，呈現戲班競爭背後的情感深層，探索那些在角逐戲路之外被遺忘的初衷與價值。

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《叁拾號夢．戲神養成記》明（6）日起台北、高雄演出。（傳藝中心提供）

團隊邀集李哲藝、周煌翔操刀原創音樂與編腔設計，謝淳雅擔任歌唱指導，身段與舞蹈由劉冠良、張雅婷共同設計，燈光設計車克謙、影像設計王奕盛、舞台設計言行與服裝設計黃雉揚等人攜手合作，打造視聽效果兼具想像與魔力的舞台語彙，《參拾號夢．戲神養成記》是一次關於記憶、信仰與藝術責任的長考，展現歌仔戲創新精神，引領觀眾走進跨界共構的戲曲新篇章。將於6月7日至8日在台灣戲曲中心大表演廳演出、6月28日至29日巡演至高雄春天藝術節，在大東文化藝術中心演藝廳登場。詳詢OPENTIX網站。

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