《阿嬤笑一個》時空交錯 台南古蹟東興洋行新玩法

百年古蹟東興洋行，融入濕版攝影魅力，化身藝術新地標。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昔日名列「安平五洋行」之一的東興洋行，為目前台南僅存的兩座洋行建築之一。歷經百年風華，修繕整建後委外經營活化，館內展示百年歷史的濕版攝影器材與經典作品，並推出《阿嬤笑一個》環境劇場與濕版攝影體驗，讓遊客彷彿穿越時空為當下的自己留下獨一無二的影像紀念。

台南百年古蹟東興洋行推出濕版攝影體驗，讓遊客彷彿穿越時空留下影像紀念。（南市文化局提供）

清領時期，安平港通商初開，德國商人在此設立東興洋行，從事糖與樟腦的出口貿易，同時也代理輪船運輸業務。1898年後，該建築陸續作為官署使用；1945年起則成為「臺灣製鹽總廠」員工宿舍。1985年南市政府正式指定為市定古蹟。

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東興洋行展示百年歷史的濕版攝影器材與經典作品。（南市文化局提供）

東興洋行整修後，委由英華國際影像公司（簡稱英華攝影）接手營運管理，以「東興洋行 × 循霧」為主題，今（6）日開幕，並與橄欖葉劇團推出環境劇場《阿嬤笑一個》。該劇以古蹟空間為舞台，融合戲劇演出、濕版攝影體驗，透過1張泛黃的老照片，帶領觀眾穿越時空，走進阿嬤記憶中的情感風景。演出期間亦有濕版攝影導覽，邀請觀眾親手操作蛇腹相機，體驗歷史影像工藝的魅力。

東興洋行展示傳統老式蛇腹相機。（南市文化局提供）

南市文化局長黃雅玲表示，東興洋行的整建完成不僅讓歷史建築重現風華，更賦予古蹟空間嶄新的生命力，未來期待能促成更多歷史與藝術的跨界合作，為台南注入持續創新的文化能量，打造文化與藝術交織的新亮點。

傳統濕版攝影，頗有時代懷古之情。（南市文化局提供）

環境劇場《阿嬤笑一個》，即日起自至7月7日（每週一、五、六、日），詳詢可上「藝遊臺南」或「東興洋行 × 循霧」粉絲專頁。

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