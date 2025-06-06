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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

享受山林湯泉與法式饗宴 北投麗禧夏日假期優雅登場

2025/06/06 21:36

C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，遊客可在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，遊客可在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕在梅雨季的滴答雨聲及潮濕氣候中，最適合安排一趟放鬆身心的溫泉假期，遠離日常的忙碌節奏，讓天然白磺泉水洗滌疲憊，重拾清新能量。北投麗禧溫泉酒店即日起推出1泊2食專案，旅人可在客房內專屬湯池中，沉浸於如牛奶般乳白的溫潤泉水，感受來自大自然的撫慰，搭配C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴，讓假期不僅是休息，更是一場寵愛自己的身心療癒體驗。

北投麗禧全館客房皆備有冷熱雙湯池，房客可於房內浸泡天然白磺溫泉。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧全館客房皆備有冷熱雙湯池，房客可於房內浸泡天然白磺溫泉。（北投麗禧溫泉酒店提供）

C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，遊客可在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，遊客可在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店座落於山林綠意之中，距硫磺谷溫泉源頭僅約1公里，館內不只備有大眾露天風呂設施，所有客房皆設有觀音石打造的冷熱雙湯池，可於房內恣意享受白磺溫泉帶來的潤澤洗禮。如同日式溫泉旅館吸引遊客的兩大法寶，浸泡過優質溫泉，接下來就要享受館內美食。北投麗禧表示，房客入住期間，可於 C’est Bon 歐陸餐廳細品法國藍帶主廚打造的現代春夏新菜單，C’est Bon 歐陸餐廳持續秉持台灣在地精神，選用台灣旬味食材，結合法式料理技法，呈現充滿創意與層次的美食新作。

開胃小品「哈密瓜冷湯松露地瓜球」靈感取自台灣經典小吃，以台農黃地瓜包裹松露醬。（北投麗禧溫泉酒店提供）開胃小品「哈密瓜冷湯松露地瓜球」靈感取自台灣經典小吃，以台農黃地瓜包裹松露醬。（北投麗禧溫泉酒店提供）

「番茄布拉塔乳酪甜蘿勒」選用梅子醋漬的牛番茄與彩色小番茄，內餡包覆布拉塔起士。（北投麗禧溫泉酒店提供）「番茄布拉塔乳酪甜蘿勒」選用梅子醋漬的牛番茄與彩色小番茄，內餡包覆布拉塔起士。（北投麗禧溫泉酒店提供）

這季的菜單中，開胃小品「哈密瓜冷湯/松露地瓜球」靈感取自台灣經典小吃，以台農57號黃地瓜包裹松露醬，香氣濃郁，再搭配融合柳橙與檸檬果香的哈密瓜冷湯，清新爽口；「蕃茄/布拉塔乳酪/甜蘿勒」則選用梅子醋醃漬的牛番茄與彩色小番茄，內餡包覆蓬鬆輕盈的布拉塔起士，加入濃縮番茄精華的澄清湯汁，繽紛視覺與豐富滋味令人驚艷；深受賓客喜愛的經典菜色亦持續供應，包括香濃滑順的「松露牛肝菌菇湯」與結合奶油香氣與鮮甜海味的熱前菜「南非鮑魚/墨魚醬汁」，為主餐揭開完美序曲。

主菜「澳洲M8和牛肋眼」，可一次品嘗兩款頂級和牛風味。（北投麗禧溫泉酒店提供）主菜「澳洲M8和牛肋眼」，可一次品嘗兩款頂級和牛風味。（北投麗禧溫泉酒店提供）

甜點「法式優格蛋糕」打造酸甜交織、質地細緻的完美結尾。（北投麗禧溫泉酒店提供）甜點「法式優格蛋糕」打造酸甜交織、質地細緻的完美結尾。（北投麗禧溫泉酒店提供）

主菜部分，有一次品嘗兩款頂級和牛風味的「澳洲M8和牛肋眼」、以及選用來自台東的放養玉米雞的「珍珠玉米雞/北海道干貝」，主廚巧妙地將松露片藏於雞皮與雞肉之間，搭配北海道干貝與雞湯鮮奶油醬汁，展現層層堆疊的細膩法式工藝。至於餐後甜點「法式優格蛋糕」，則以傳統法式家常優格蛋糕為靈感，融合玫瑰覆盆子果醬、乳清玫瑰果凍與蜜漬綜合莓果，最後覆上輕盈蓬鬆的希臘優格香緹，打造酸甜交織、質地細緻的完美結尾。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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