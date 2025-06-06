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老倉庫變身靈感能量站！台北新地景「台灣文學糧倉」開箱 給創作腦滿滿補給

2025/06/06 23:12

從日治穀倉變身文學據點，台灣文學糧倉坐落台北市中心巷弄間，低調展開新時代文學行動。（文化部提供）從日治穀倉變身文學據點，台灣文學糧倉坐落台北市中心巷弄間，低調展開新時代文學行動。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕老靈魂換上新皮膚藏身在台北市中心的老倉庫搖身一變成為「創作腦能量補給站」，是台北文學迷不可錯過的新地景。國立台灣文學館今（6）日正式啟用「台灣文學糧倉」，為文學與跨域創作者提供嶄新的交流空間，並推出多項培育計畫，以新據點為台灣文學創作應援，為台灣文化加值。

台文館表示，繼2021年啟用的「台灣文學基地」後，「台灣文學糧倉」是台文館管理的第3個文化空間，也是位於台北市的第2個據點。以「文學跨界．文字跨業」為啟用號角，台灣文學糧倉將肩負文學跨域與國際交流的任務，推動「文學跨域展演」、「創作者交流育成」、「國際對話平台」3大核心工作，致力探索文學在不同媒介與形式中的延伸與再創造，並擴大博物館與當代社會的對話，深化公眾對台灣文學的參與。

「文學沙盒」空間提供策展、講座、媒合等多功能用途，實驗跨域創作的新可能。（記者董柏廷攝）「文學沙盒」空間提供策展、講座、媒合等多功能用途，實驗跨域創作的新可能。（記者董柏廷攝）

台灣文學糧倉空間分為兩層，一樓設有「文學沙盒」、「文學跨域提案所」，供創作者交流、展示與提案。二樓的「文學展間」為策展主軸空間，「文學跨域舞台」則為展演、講座與跨域實驗的重要場域。整體空間設計呼應「糧倉」意象，寓意文學為思想的儲糧，更為未來創作儲備能量。

台文館表示，台灣文學糧倉的歷史，最早可追溯至日治時期，戰後由糧食局台北事務所為管理各地集運的食米與物資，直到1999年停止使用。其後經歷國立台灣歷史博物館籌備處、國立傳統藝術中心民族音樂資料館等單位短暫進駐，並於2016年登錄為歷史建築。為保留空間歷史脈絡，台文館以「豐饒」、「養分」的意象，期待以「台灣文學糧倉」命名，為來訪觀眾補充文學養分，也為台灣文學積蓄豐沛的創意儲藏。

首檔展覽「台灣與世界・以文學對望」融合展件與互動科技，探索文學的全球連結力。（文化部提供）首檔展覽「台灣與世界・以文學對望」融合展件與互動科技，探索文學的全球連結力。（文化部提供）

台文館指出，台灣文學糧倉將聚焦於「創作育成」與「文學跨域」，也為文學發展不同的形式與外譯找到各種可能性。除6月10日即將登場的「金典文學改編媒合會」外，目前正與阮劇團合作改編陳思宏小說《樓上的好人》，也與國立台灣師範大學合作，期望從校園扎根，培養青年創作人才。

台文館表示，未來將以「一機關多館所」模式持續深化台灣文學的推廣。台南本館自2003年開幕迄今已20餘年，具備博物館研究、典藏、展示等完整功能，支持台灣文學知識體系的建構。而2021年開幕的台灣文學基地，以「文學日常」為號召，透過「作家駐村」等推廣活動，縮短創作者與讀者的距離，讓文學走入大眾的生活中。台灣文學糧倉則將匯聚跨域實踐的空間與資源，為文學創作與擴散提供新的想像。詳詢台文館官網。

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