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（獨家）證嚴珍藏的法華經 源自清代福州湧泉寺的傳奇背景

2025/06/07 12:44

證嚴法師珍藏的《法華經》當初歷經10多年才印製完成。（記者翁聿煌攝）證嚴法師珍藏的《法華經》當初歷經10多年才印製完成。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館圖書修復師徐美文說，證嚴法師不只希望圖書醫院能協助修復她所珍藏的《法華經，證嚴還委請國台圖發揮專業文史考證能力，找出這本經書的身世來源，國台圖因此跨越年代和地理限制，找出這本法華經的身世和歷史傳說，更增添這本法華經的傳奇價值。

徐美文再次接下這個困難任務，根據她的研究追查發現，這本法華經是印製於1864年至1874年，清同治時期（而非證嚴原先以為的乾隆時期）的福建省福州湧泉寺。

《法華經》書上印有在日治時期，在台北銷售書店店名。（記者翁聿煌攝）《法華經》書上印有在日治時期，在台北銷售書店店名。（記者翁聿煌攝）

歷史悠久的「湧泉寺」在唐代原稱為「華嚴寺」，相傳古時候在寺廟的半山腰一池深潭，有隻惡龍為害人間，當時由得道高僧靈嶠禪師出面，直念華嚴經收伏惡龍，因而建廟「華嚴寺」，直到宋代才改名「湧泉寺」，到了清代，更成為當時中國南方、官方委託印製佛法經書的重要處所。

清同治時期的《法華經》，還刻印有栩栩如生的佛祖講道圖。（記者翁聿煌攝）清同治時期的《法華經》，還刻印有栩栩如生的佛祖講道圖。（記者翁聿煌攝）

到了同治年間，當時湧泉寺的住持淨空禪師，想要再印製法華經但苦無經費，還為此外出托缽化緣，一次募款只得印出7冊中的1冊，所以證嚴手中的7冊法華經，是在10餘年之間陸續印製完成，非常不容易。

根據徐美文的考證，第7冊的印製經費來自當地佛堂「明善堂」弟子的出資，而當時的「明善堂」為一群伊斯蘭回教徒做禮拜的場所，因為他們的捐款，才讓第7冊的法華經大功告成，連結至今，證嚴法師將她最喜歡的古蘭經法華經交由國台圖的圖書醫院修復，真的是冥冥中的定數和奇妙因緣。

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