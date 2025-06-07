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喚起崙背詔安客回憶 雲縣府與文史工作者共推「地方文物記憶展」

2025/06/07 12:48

雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，舉辦「地方文物記憶特展」。（記者李文德攝）雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，舉辦「地方文物記憶特展」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內詔安客家人約2萬6000人，不過隨時代演進，已漸漸少人知道其文化特色。雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，今（7）日起至15日在詔安客家文化館舉辦「地方文物記憶特展」，將崙背鄉上百件與客家文化、生活照片、文物展出，盼喚醒當地民眾的回憶。

「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）

縣府民政處長蕭德恕表示，縣內詔安客家人分布在崙背鄉的港尾、羅厝、崙前、鹽園；二崙鄉以深坑、惠來厝、復興、三塊厝、十八張犁較多，早年詔安客家人與福佬人居住在相同的聚落，詔安客家人隨著與不同族群的人相處，語言逐漸流失，約有8000多人會講詔安客語，甚至地方獨特文化特色也逐漸流失。

雲林縣內詔安客家人約2萬6000人，已少人知道其文化特色，「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）雲林縣內詔安客家人約2萬6000人，已少人知道其文化特色，「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）

廖炫欽表示，此次策展主題圍繞在崙背鄉內的生活故事，將鄉內民眾會遇到的重要人生階段大事統合展出，如結婚、工作、校園等面向，以自身10多年來的訪談數百位居民、耆老，收集上千張照片取中一部份向大家呈現。如鄉內有間「明芳冰菓室」，承載的鄉內民眾消暑的回憶。

廖炫欽指出，當地詔安文化也非常有特色，如崙背奉天宮謝平安慶典，會邀請二崙新店媽、大義崙媽到崙背作客看戲、鹽園順天宮關聖帝君「中秋夜巡」，或者是崙前村寶藏「金雞白馬化龍銀」的傳奇故事，希望讓民眾回憶鄉內獨特故事。

雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，舉辦「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，舉辦「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）

蕭德恕表示，每個地方、城鎮都有屬於自己的歷史及淵源，因此與在地文史工作者一起策展，將崙背鄉內的生活點滴展出，也從中認識詔安客的特有文化，此特展將分兩場次，7至15日在詔安客家文化館展出，21至30日在二崙故事屋展出，盼展覽成拋磚引玉的起點，促進更多文化記憶的蒐集與傳承。

蕭德恕指出，為鼓勵、培養縣內客語人才，2022年縣府訂定獎勵辦法，通過初級每名獎勵1,000元，中級2,000元、中高級5,000元，通過高級1萬元，去年更是提高詔安腔客語高級認證獎勵金至3萬元。目前為止已有79人領取認證獎勵金，將持續朝加碼方向邁進，鼓勵更多人講詔安客語，不讓語言文化流失。

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