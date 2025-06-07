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900人搶30個名額！文化部「繪本學校」爆滿開課 李遠：我們在找造夢者

2025/06/07 12:33

文化部「繪本及圖文書學校」今（ 7 ）日由文化部長李遠宣告正式開學。（文化部提供）文化部「繪本及圖文書學校」今（ 7 ）日由文化部長李遠宣告正式開學。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（7）日於華山小客廳正式啟動「繪本及圖文書學校」，由文化部長李遠親自宣告開學。首場課程由繪本插畫家唐壽南（唐唐）、資深童書編輯高明美、童書出版總監張文婷共襄盛舉，宣告一場為期半年的繪本夢想實作計畫正式展開。李遠坦言，這是他到文化部後很快想出來的點子，但整整準備了一年才正式啟動。「因為以前沒有過這樣的事。」

「繪本及圖文書學校」是文化部首次針對繪本創作與出版系統性推出的支持計畫，從6月至12月將陸續開設30堂課程，涵蓋繪本創作實務、童書編輯與設計、兒童文化、版權銷售與國際出版策略等。李遠坦言，這個計畫早在一年多前就構想完成，「這是給沉默畫家的天堂，一個找得到同類、能夠造夢的地方」。該計畫前期已徵選出30位學員參與全年陪伴式創作計畫，從900多位報名者中脫穎而出。除密集課程外，部內更規劃推出首屆「金繪獎」，預計下半年開放報名，鼓勵新銳創作者與出版社共同參與，得獎者更可獲得最高60萬元補助，用以完成下一本作品。

文化部「繪本及圖文書學校」第1場課程，由繪本插畫家唐壽南（唐唐）擔任講師。（文化部提供）文化部「繪本及圖文書學校」第1場課程，由繪本插畫家唐壽南（唐唐）擔任講師。（文化部提供）

李遠以自身經歷談及創辦動機，他曾出版15本繪本，其中《雨馬》《寶莉回家》《燈怪》皆改編為舞台劇。他提到英國彼得兔作者Beatrix Potter說過：「沒有一件事情，比心靈回到童年的狀態，更像是真實的天堂。」這句話讓他深有所感：「我在文化部時，手邊始終帶著一本童話，因為我相信這才會把工作做好。如果只能帶一本書上島，我會帶繪本。」

李遠也提到，韓國繪本界早就「還沒畫完就去賣」，「所以我們要學韓國，把創作帶到國際。」他透露，文化部積極推動國際交流，挑戰「繪本未完成先賣版權」的韓式銷售模式，讓世界看到台灣圖文創作的能量，7月將帶30位學生的繪本構想與角色設定赴首爾書展，「故事都還沒畫完，我們就帶去賣！」這番話原本是他的天馬行空之語，「結果同仁真的做到了，眼淚都要掉下來。」

此外，文化部即將推出「金繪獎」，是繪本界的首個專屬獎項，開放去年至今年6月作品參加。獲獎者可申請下一本作品創作獎金60萬元，「還能申請出版社提案計畫或參加流浪者計畫，出國駐村、考察。」

開學日首日邀請唐壽南（唐唐）、高明美、張文婷擔任導師。6到7月課程也已在12小時內額滿，但，不限名額的線上場仍可報名。更多課程與獎勵將陸續公布於「文化部繪本及圖文書學校」FB與IG。

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