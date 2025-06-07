藝術家林欽賢「望地之謎」繪畫創作展 6月7日台中大墩文化中心登場

林欽賢〈望〉油彩、畫布，180×80公分，2025。（林欽賢提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台中市大墩文化中心主辦的｢望地之謎：林欽賢繪畫創作展」，集結藝術家林欽賢近年代表作，共36件，其中15件是2025年全新創作，觀眾可透過繪畫，凝望藝術家探問土地記憶、文化根源與現代性的辯證，展現其融合哲思與寫實技法的獨特畫語。展覽即日起至25日於大墩文化中心大墩藝廊展出。

展覽名稱「望地之謎」，即呼應藝術家對台灣土地的凝視與提問。他認為，風景從來不是中性的物理空間，而是人與自然共同建構的文化現場，是一種充滿情感的「風土狀態」。

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林欽賢〈墨家〉油彩、畫布，182×227公分，2025。（林欽賢提供）

此次展出最大尺幅者是以台中梨山環山部落為背景的〈墨家〉150號的油畫，從先人至現代，包含老中青不同部落族群的群像；還有2件140號的〈山海之春〉及〈黑潮〉。〈黑水溝〉為首次展出，描繪著先民渡海來台，隱藏的危險與恐懼的「前世」記憶，由台中市立美術館典藏。

除了風景創作，林欽賢亦擅長寓言式的大型敘事構圖。如〈黑水溝〉描繪先民渡海的精神旅程；〈野柳的桂冠〉則融合藝術史人物與神話角色於台灣海岸，展現島嶼文明的文化交響。其畫作不僅重建記憶，更以哲學視角詮釋歷史與現代的交界。他曾表示：「創作不是再現現實，而是製造一個通往理想的門縫。」

林欽賢〈黑水溝〉油彩、畫布，170×256公分，2022。台中市美術館典藏。（林欽賢提供）

林欽賢以繪畫為容器，探索文明的邊界，回應時代的呼喚。他認為：「土地給予我們的不只是物質的養分，更是人們意識具體化的根源。」展覽免費參觀，觀眾可透過展覽現場的畫作與解說，深入理解這位藝術家如何以畫筆構築屬於台灣的哲學圖像與文化記憶。

林欽賢長年以「記憶」與「土地」為創作核心，其畫風融合西方古典與當代寓言視角，獲得國際藝壇肯定。曾榮獲美國肖像畫學會世界肖像大賽第三名、亞洲雙年展藝術成就獎等多項大獎。

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