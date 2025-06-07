竹縣新埔朱氏家廟修復工程今天剪綵慶祝竣工

新竹縣議員呂宛庭（自左而右）、文資局主秘張祐創、新竹縣長楊文科、祭祀公業朱珍公管委會理事長朱建全、新埔鎮長陳英樓、縣議員范曰富一起替修復竣工的朱氏家廟剪綵，宣布重新開放參觀。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣歷史建築新埔朱氏家廟經過1年8個月的修復後，今天終於由縣長楊文科跟祭祀公業朱珍公管理委員會理事長朱建全、文化部文化資產局主任秘書張祐創等共同剪綵慶祝工程竣工，完成了官方協助新埔9個被列為縣定古蹟或歷史建築的宗祠博物館修復工程的最後一哩路，即日起受理預約或定時開放參觀。

祭祀公業朱珍公管委會理事長朱建全說，未來朱子學堂將持續推動書法藝術教育。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，該局同步推出「傳說！迷宮屋的故事」互動劇場、「走讀家鄉的宗祠」等系列慶祝活動，引領來客深度導覽，後續朱氏家廟每週三到週五都受理預約參觀，週六跟週日則將定時開放，成為地方文化推廣的重要平台。

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今天的竣工典禮，除了前述縣長楊文科、文資局主秘張祐創、祭祀公業朱珍公管委會理事長朱建全、新埔鎮長陳英樓，縣議員范曰富和呂宛庭都到場致賀，當年捐出家廟所在建築和土地的朱杰榮之子朱樹薰、啟動新埔9個宗祠博物館修復工程的前縣府秘書長蔡榮光，以及作為朱氏後裔代表的台灣海峽兩岸朱子文化交流促進會理事長朱茂男、前新北地檢署檢察長朱兆民也都親自觀禮，共同見證這座具有深厚歷史與文化價值的建築再現光彩。

祭祀公業朱珍公管委會理事長朱建全（左）特別致贈感謝狀給捐地、捐屋成就今日朱氏家廟的朱杰榮，由朱杰榮年近九旬之子朱樹薰代表接受。（記者黃美珠攝）

楊文科說，朱氏家廟堂號「沛國堂」，這次修復工程以忠實還原傳統建築風貌為核心，同時進行空間再造。修復後，正堂用於祭祀和展示，右橫屋設置管理室跟交誼區，左橫屋則規劃為朱子學堂，推廣朱熹理學思想與教育活動。家廟內部特別展示有朱熹墨寶。

竣工典禮上，縣府文化局特別班排新星國小國樂團開場慶賀外，也由新埔褒忠亭義民廟的第1個女性禮生~新埔國小學生范于霏當場用客語宣讀謝天祝文。

新竹縣長楊文科（左2）取自朱熹文學精華，委由書法家羅際鴻（左1）代書的匾額，今天相贈給朱氏家廟的朱子學堂。（記者黃美珠攝）

祭祀公業朱珍公管委會則製作杯身有取自朱子家訓：讀書起家之本、循理保家之本、和順齊家之本、勤儉治家之本字樣的限量完工紀念杯，相贈給前述楊文科等，表達他們對來自各方支持修復工程的謝意。

由於朱子學堂未來將開辦書法課程，楊文科特別題字、由縣內書法家羅際鴻代書「讀書循理傳家寶 和順勤儉積德門」的匾額相贈給朱氏家廟，期許朱氏家廟繼續傳承推廣朱子哲學與書法藝術。

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