王雲五珍藏1萬8400餘冊圖書 國圖：納入南部分館館藏

王雲五珍藏圖書文獻1萬8400餘冊，捐贈給國家圖書館。 （國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕王雲五珍藏圖書文獻1萬8400餘冊，捐贈給國家圖書館，國圖今（7）日表示，涵蓋中西文各類圖書及珍貴古籍103冊的珍藏，將納入國圖南部分館館藏，豐富南部分館未來開館後之學術研究及閱讀資源。

國圖館長王涵青表示，國圖與王雲五基金會合推「王雲五國際自學力論壇」，並完成其手稿之數位典藏公開，王雲五是著名的教育家、政治家及出版家，也是華人世界知識體系建構的主要推手，王雲五基金會捐贈王雲五珍藏圖書文獻，其中捐贈之古籍中，最早可追溯至中國明朝宣宗宣德10年（1426）的《晦庵詩抄序》，另有中國清代《小萬卷齋經進槀》、《漢碑引緯考》，以及大正與明治年間出版的日文譯本《和譯老子》、《和譯莊子》等，展現中、日與西方文化交匯的豐富圖譜。

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王雲五珍藏中國光緒11年《小萬卷齋經進槀》，由王雲五基金會捐給國圖。（國圖提供）

王雲五基金會董事長王春申表示，王雲五蒐藏1萬8千餘冊圖書捐給國圖，內容包含明朝至現代文學、歷史、哲學等，紀錄中華文明最深厚的體現與文化傳承。也包括100多年前商務印書館出版的圖書，當時每位學者利用鉛字排版、逐字校對後印出的圖書。

法鼓山社會大學校長曾濟群則表示，此次捐贈彰顯與傳承王雲五在出版、教育及文化方面貢獻的精神。台大歷史系助理教授韓承樺也表示，這些圖書包括很珍貴的古籍，以及數量非常龐大的文化、法律、政治、經濟、財政、工廠管理、管理、物理、化學各領域的著作，是非常珍貴的研究史料。

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