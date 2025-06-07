台北漢來大飯店攜手Encore Lifestyle 推出「維也納老靈魂咖啡體驗」

台北漢來大飯店攜手生活美學品牌Encore Lifestyle，推出「維也納老靈魂咖啡」限時體驗。（台北漢來大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「生活美學」與「在地獨特體驗」一直是全球旅人關注的旅遊主題，旅遊不再僅止於地理的移動，更是文化與風格的深度浸潤，在此趨勢下，台北漢來大飯店攜手生活美學品牌Encore Lifestyle，自即日起至7月31日止，推出「維也納老靈魂咖啡體驗」限時聯名企畫，凡入住行政樓層與套房，皆可於25樓貴賓軒Happy Hour時段體驗，融合濃縮咖啡、熱牛奶與綿密奶泡的正統Melange咖啡，以「Encore Lifestyle 維也納老靈魂咖啡杯碟」為謬思，精湛工藝打造的厚實杯壁與細膩紋理，讓歐陸午後的優雅儀式感在台北的城市天際中展演無遺。

活動期間入住行政樓層與套房的房客，可於25樓貴賓軒尊享正統維也納咖啡。（台北漢來大飯店提供）

坐落於南港核心樞紐的台北漢來大飯店，串聯南港展覽館、軟體工業園區、中國信託金融園區與Lalaport百貨生活圈，成為商務與休閒旅人交匯的重要節點。台北漢來表示，此次與Encore Lifestyle合作，即是品牌對「生活即藝術」哲學的具體實踐，透過歐陸咖啡文化的精緻轉譯，讓日常美學成為一場藝術饗宴，從味覺、視覺到情感深層共鳴。飯店內以現代東方美學為設計主軸，巧妙結合自然光影、材質層次與人文意象，不僅提供國際級住宿與會議服務，更藏納包括林伯瑞、吳東龍、陳文驥等藝術家的多件當代藝術作品，涵蓋繪畫、雕塑與複合媒材，邀請旅客於旅程中與藝術不期而遇。

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台北漢來大飯店25F貴賓軒展出 Encore Lifestyle 維也納老靈魂咖啡杯碟，全套作品結合19世紀咖啡館文化與當代極簡設計。（台北漢來大飯店提供）

至於向來擅長透過日常用品實踐「生活與藝術結合」的Encore Lifestyle，蒐羅來自世界各地、擁有精湛工藝與永恆設計美學的的居家配飾，本次為台北漢來大飯店所設計的體驗，以「生活應有餘韻」為核心精神，Melange維也納老靈魂咖啡杯碟完美詮釋Encore Lifestyle以材質的品質決定作品的靈魂，天然白瓷與手繪釉料成就的溫潤手感，並融合19世紀維也納咖啡館的歷史氣息與當代極簡設計語彙，是品味人士不可或缺的桌上風景。為完美詮釋此體驗，台北漢來特別安排服務人員接受專業Melange咖啡調飲訓練，於每日傍晚Happy Hour時段（17:00–20:30）在25樓貴賓軒，敬邀貴賓親身感受非物質文化遺產的咖啡藝術，現場也能以每組優惠價即刻收藏此經典杯盤組，將旅行記憶轉化為日常風格的一部分。

Encore Lifestyle以「時間與有機線條」為題，展出結合東方詩意與西方極簡風格的心工藝作品。（台北漢來大飯店提供）



不僅如此，台北漢來與Encore Lifestyle為旅人帶來的生活美學體驗更延伸到6樓公共空間，以「時間與有機線條」為題，展出結合東方詩意與西方極簡風格的心工藝作品，使空間更加輕盈柔和、減少視覺負擔，讓來訪貴賓能盡情放鬆，形塑如同城市中的靜謐角落。台北漢來強調，此次透過與Encore Lifestyle跨界合作，重新定義城市奢華飯店的角色，以文化深度、藝術質感與服務溫度，為全球旅人打造一場無可取代的台北之旅。更多相關訊息詳詢台北漢來大飯店官網。

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