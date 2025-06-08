台史博陳澄波特展 陳世憲書法《天有在看》用藝術為台灣發聲

台史博「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，將展至2026年3月1日。（陳世憲提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年陳澄波誕辰130週年紀念，國立台灣歷史博物館（簡稱台史博），正展出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，其中1幅《天有在看》書法作品，是書法藝術家陳世憲約於30年前受陳重光（陳澄波之子）邀請展覽之作，當時書寫下陳澄波夫人張捷對先生受難的心情悲憤感受。30年後的今天，他內心依然澎湃激動，在為歷史人權路上留下足跡不停歇！

陳世憲書法原作《天有在看》。（陳世憲提供）

陳世憲表示，退伍後就回到父親鄉下「豬寮」窩居，不是看書、看電影就是書法創作，對於228歷史與陳澄波事蹟深有感觸，因緣際會認識陳重光，時常與他談話，並常在他府上直視陳澄波原作，近距離看著作品，那種生命中悸動「真的是邊看邊落淚」，迄今記憶猷存，「30年前用書法書寫台灣的苦難，也開啟了人權系列創作」。

請繼續往下閱讀...

原作《天有在看》大約是1997年左右，陳世憲應陳重光的邀請，用書法寫下228苦難形塑的詩句，在嘉義228紀念館展出，當時約有12件展作，陳重光很喜歡這件作品，於是收藏這件作品。

書法藝術家陳世憲與書法作品《天有在看》。（陳世憲提供）

陳世憲說，對他而言，別具意義，30前做的事情，如今於轉型正義過程中，藝術家也能夠出力，用藝術為台灣作點事，而不是躲在家裡書房創作，應該走出來為台灣發聲，現在到國外展覽，他也會把台灣藝術現況與台灣土地故事與國際朋友交流分享。「自己的作品可以跟全台灣最有價值意義的陳澄波畫作一起在台史博展覽，今生還有什麼遺憾」！

陳世憲也透露「小秘辛」，他到陳家常看到陳澄波原作，後來發現擺置的是複製品，原來居於安全考量，改放在銀行保險櫃，陳家全部捐給國家典藏，這次展覽的就是真跡作品，值得一看。

「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，有別於以往228事件悲情視角，而是以「寫生」為核心概念，除了看見陳澄波與張捷充滿生命力的物件以外，還有陳澄波家屬之間的相互扶持、對社會的關懷，以及面對艱困命運時仍然堅定前行的勇氣，展期將至明（2026）年3月1日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法