府中15「影像・流變：當代影像藝術的同質異像」 7/1起徵件開跑

往年申請展展出-藝術家林沛瑤《心動》。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣動態影像藝術創作，新北市文化局所屬府中15徵求115年度申請展公開徵求當代動態影像實驗性議題策展，以為「影像・流變：當代影像藝術的同質異像」為題，自7月1日至9月30日止開放申請，入選作品將於明年於府中15展出，展覽製作費提高至20萬元。

新北市文化局表示，府中15長期關注於影像藝術與影視文化發展，藉由公開徵件制度培育人才、深化策展專業。今年邀請國立清華大學科技藝術研究所所長邱誌勇擔任總策展人，帶領策展方向聚焦於「影像・流變：當代影像藝術的同質異像」，探討影像從電影、錄像到生成式圖像的演變與美學意涵。

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邱誌勇指出，此次主題旨在探討從電影到實驗影像、從錄像到錄像裝置、從電子音像到生成式圖像，影像的流變有著「同質異像」的當代美學底蘊。身處在數位技術快速演進下，影像已高度滲透於生活之中，更形塑當代的視覺環境。

文化局說，此次徵件期望透過多元觀點與創作形式，促進影像藝術與社會的深度對話。更多徵件詳情及簡章可至府中15官網（https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw），或洽詢（02）2968-3600分機211。

往年申請展展出-藝術家林月霞《微膠細胞失序》。（文化局提供）往年申請展展出-藝術家練柏宏《都是月亮惹的禍》。（文化局提供）

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