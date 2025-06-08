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走讀、護樹與文化傳承 屏東《樹說頭前溪》兒童家鄉繪本今發表

2025/06/08 16:55

屏東《樹說頭前溪》兒童家鄉繪本發表。（記者羅欣貞攝）屏東《樹說頭前溪》兒童家鄉繪本發表。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動家鄉文化與環境永續意識，屏東市頭前溪老樹文化工作坊與屏東縣政府合作，推出首部由在地社團自主出版的兒童家鄉故事繪本「樹說頭前溪」，訴說鎮溪宮前百年老榕樹的故事，並於今天（8日）上午舉辦新書發表會，社區居民和學童們熱情參與，傳遞對家鄉的愛，溫馨感人。

學童們透過畫筆與文字訴說老樹爺爺的故事。（記者羅欣貞攝）學童們透過畫筆與文字訴說老樹爺爺的故事。（記者羅欣貞攝）

「樹說頭前溪」繪本從孩子的視角為出發點，描繪頭前溪老樹與社區共生共榮的歷程，深刻表達對家鄉人文、自然與文化資產的情感連結。創作期間即同時安排走讀活動，結合環境教育與文化踏查，帶領學子漫步鎮溪宮老樹與頭前溪聚落周邊，感受土地的生命力與歷史的溫度。

新書發表會安排贈書儀式。（記者羅欣貞攝）新書發表會安排贈書儀式。（記者羅欣貞攝）

新書由頭前溪老樹文化工作坊總監邱妙玉策劃，結合屏東縣政府農業處護樹專業團隊，邀請多位具備圖文創作專長的教育工作者共同指導。社區孩童們透過實地走訪廟宇、訪談在地耆老及自然觀察，描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌，一筆一畫訴說屬於頭前溪庄頭的文化記憶，共有11位前進國小學生參與。

擔任繪本美術指導的老師方惠權表示，致力於繪畫教育以來，相信每個孩子的筆下，都藏有一個獨特世界，此次很榮幸受邀參與「樹說頭前溪」繪本計畫，指導孩子們以樹、廟宇、神像、人物為創作主題，從構圖、用色、筆觸揮灑中，學習用圖像詮釋自己與環境的關係。

創作過程中，指導團隊與孩子們一同發想故事架構，在老樹下導讀情節，進行分鏡設計與排版討論，每一次腦力激盪，都是深入理解在地文化的契機，全程歷時約1年。

繪本內容聚焦「故鄉老樹」、「廟埕故事」、「生活百態」三大主軸，透過孩童的文字與畫筆，記錄土地變遷與人與自然間的深厚情感。長期關心老樹的縣議員李世斌表示，學童稱為「老樹爺爺」的榕樹約種植於1924年，歷經褐根病、颱風連根拔起等考驗，依然勇敢展現生機，在縣府與廟方人員協助下，更重拾往日風采，從一棵老樹、一座廟宇、一段歷史長流中，孩子們用畫筆與心意，譜寫家鄉故事的動人篇章。

今天的新書發表會，包括屏東縣府工策會總幹事張菽蓁、縣議員梁育慈、屏東高中校長陳國祥，以及縣內多位國中小校長與會，見證社區居民對土地的關愛；繪本初步印製500冊，將贈送縣內學校。

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