二律悖反協作體《乘上未知漂流去》 6/14、15衛武營獨家演出

二律悖反協作體《乘上未知漂流去》將於6月14、15日於衛武營獨家演出。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」計畫委創作品二律悖反協作體《乘上未知漂流去》6月14至15日於衛武營獨家登場，演員妍青將以獨角戲詮釋外祖母生命流轉，導演李勻打造當下聲音景象，讓觀眾戴上耳機聆聽浪濤聲等，疊合時空彷彿身歷其境，穿越時代洪流，體驗聲音劇場之旅。

二律悖反協作體《乘上未知漂流去》將於6月14、15日於衛武營獨家演出。（衛武營提供）

「高雄雄厲害」創意計畫催生許多令人耳目一新製作，委創作品二律悖反協作體《乘上未知漂流去》，作品觸及身份轉換、歷史記憶及女性面對社會壓迫的失落與堅韌，演員妍青將以獨角戲形式，詮釋外祖母劉華英從廣東隻身遠赴馬來西亞，大時代下女性的遷徙、身份認同與生存韌性。

請繼續往下閱讀...

二律悖反協作體《乘上未知漂流去》將於6月14、15日於衛武營獨家演出。（衛武營提供）

故事為1957年19歲廣東梅縣女子劉華英逃避家鄉安排婚事，持他人身份證明登上前往南洋（馬來西亞）貨船，但抵達後並未等到自由，竟被安排嫁給素未謀面男子，從此再也無緣返鄉，她的經歷不僅改變家族史，也映照二十世紀中期華人女性，為生存遠渡重洋的集體命運及複雜移民史。

主演姸青19歲離開家鄉馬來西亞來台就學，對外婆漂流命運有著深刻共鳴，她在台上扮演自己與外婆，運用口述、真實家族物件，以及外婆馬來文與中文交錯訪談錄音，試圖重現瀕臨消逝的記憶。

值得一提的是，創作核心聲音設計由導演李勻操刀，舞台上多種麥克風即時捕捉演員獨白、物件摩擦等細微聲響，經後台即時處理後，透過耳機直接傳遞觀眾，藉由沉浸式聆聽體驗，觀眾彷彿置身當年船艙，聽見浪濤、摩擦聲，疊合主角時空感受，共同經歷未知航程。

除了劇場演出外，二律悖反協作體與衛武營合作也將於高雄市立美術館合作推出《漂流相對靜止》特展，將於5月17日至7月6日在高雄市立美術館B1K Space展覽室展出，延伸探討19世紀末至20世紀中期華人女性的遷徙經驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法