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新北市美術館開館四大特展登場 6月底前免費看到飽

2025/06/08 17:00

「往來／照見」回顧新北市在不同歷史階段的文化脈絡與城市共同體的生成過程。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）「往來／照見」回顧新北市在不同歷史階段的文化脈絡與城市共同體的生成過程。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市美術館已於4月25日開館，日前館內正舉行「往來／照見」、「基進城市」、「新店男孩：Don't Worry, Baby」、「再自然不過的事」開館特展，一同探索城市與文化的時空脈絡，即日起至6月30日免費入館參觀，7月起開始收費。

新北市美術館在「往來／照見」特展展出何肇衢 〈淡水風光〉與陳月里 〈淡水遊客〉兩幅作品。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）新北市美術館在「往來／照見」特展展出何肇衢 〈淡水風光〉與陳月里 〈淡水遊客〉兩幅作品。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）

新美館表示，「往來／照見」從台北縣立文化中心至新北美術館的典藏作品出發，回顧新北市在不同歷史階段的文化脈絡與城市共同體的生成過程，探索人事物如何在時空交織中產生撞擊與映照，進而形塑生活記憶、地理經驗與社會圖景，展期即日起至8月17日止。

「基進城市」特展展出麥克．拉克威茨 （Michael RAKOWITZ），〈北方的等候花園〉（The Waiting Gardens of the North），2024-2025。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）「基進城市」特展展出麥克．拉克威茨 （Michael RAKOWITZ），〈北方的等候花園〉（The Waiting Gardens of the North），2024-2025。此照片由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）

新美館指出，「基進城市」探討20世紀下半葉以來，都市現代化進程中的產業興衰、勞動遷徙、經濟貿易景觀及都市空間政治。其中新北市作為台灣最大都會區之一，發展過程可視為全球都市現象的縮影，展期即日起至9月7日。

另外，「新店男孩：Don't Worry, Baby」特展，融入藝術家長年居住新店郊區的經驗與觀察，以地誌探索的方法，針對新店溪流域的環境文本進行發想。「Don't Worry, Baby」標題揭示出藝術作為逃逸的庇護所，觀眾可放鬆自我、忘卻時空。展期即日起至7月27日。

張乾琦 （CHANG Chien-chi）作品〈唐人街〉（Chinatown），此圖由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）張乾琦 （CHANG Chien-chi）作品〈唐人街〉（Chinatown），此圖由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）

新美館說明，「再自然不過的事」以親子受眾為目標，打造大型藝術裝置，邀請民眾加入集體共創行列。其中新美聚所展區的〈美術教室裡的自然課〉計畫，將展場打造成繪畫創作現場，讓自由塗鴉與創作成為「再自然不過的事」，展期即日起至9月14日。

關於參觀資訊，新北館表示，即日起至6月30日免費入館參觀，7月起全票100元、團體票75元、優待票50元，高中職學生、16歲（含）以下學童、低收入戶、導遊會員免費入場，新北市民平日免費入場、週末與例假日享優待票。

「基進城市」探討20世紀下半葉以來，都市現代化進程中的產業興衰、勞動遷徙、經濟貿易景觀及都市空間政治，此圖由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）「基進城市」探討20世紀下半葉以來，都市現代化進程中的產業興衰、勞動遷徙、經濟貿易景觀及都市空間政治，此圖由攝影師王世邦攝影。（新北市美術館提供）

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