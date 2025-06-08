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人間國寶杜牧河 指尖傳神泥塑百態

2025/06/08 17:05

杜牧河博學多才，一雙巧手捏出生靈意象，也塑盡人生百態。（台南市政府提供）杜牧河博學多才，一雙巧手捏出生靈意象，也塑盡人生百態。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕泥塑大師杜牧河憑藉先天條件，做起泥塑手感過人，加上對萬物觀察入微，其作品虛實表現恰如其分，是國內極少數從事泥塑的國寶藝師，而這一切皆在他的腦子裡、指掌間，巧手匠心，細膩完美地塑出人生百態。

泥塑多運用於神像、塑像、壁堵浮塑與龍柱等。人稱「炎師」的杜牧河，家族從事捏麵人製作，杜牧河年少時便習得一手絕佳的捏麵功夫，也有牌樓、彩繪技藝，並曾向黃順安（洪華派）與「金芳閣」陳金泳學習剪黏與粧佛，可謂全才藝師，投入泥塑後更嶄露天賦，從技法到材料不拘泥的創新，展現獨特風格。

歸仁修元禪寺12米高的風神與雷神，是杜牧河以新工法打造。（台南市政府提供）歸仁修元禪寺12米高的風神與雷神，是杜牧河以新工法打造。（台南市政府提供）

泥塑融合綁、塑、畫、彩等多樣技法，杜牧河捏麵基礎紮實且身懷多樣技藝，有感於捏麵與牌樓作品無法久存留傳，退伍後在陳金泳的建議下轉朝泥塑發展，經名師指點神像骨架、體態動作、比例等技巧，加上本性聰敏，能觸類旁通，首件廟宇泥塑（灣裡怡峰殿舉喜堂內十尊神像）完成後即打響名氣，各方邀聘不斷，之後陸續承接喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿、歸仁修元禪寺、南化玉山寶光聖堂等知名廟宇的神像、大型塑像與巨形浮塑，留下不少傳世之作。

杜牧河常說，自己先天條件比別人好，別人的作品是依照畫稿做，而他則多了來自生活中的養分，從捏麵裡培養出對萬物的觀察入微與技藝上起手無回的精準，以及自幼常聽身為戲班老闆的伯父常講古，對於各種戲齣都深植腦海，在在都影響後來他塑造人物的神形兼備。

好比文生武將有別、身分不同則形象各異，武將魁梧可強調肩線、女子表現纖細嬌柔、老人駝背、彌勒佛圓腹，從綁骨架時曲線就有所區別，也是決定結構的關鍵。而神像的架勢則多來自於手部。杜牧河說，「做人做面難做手」，手的比例、動作、以致角度彎曲，得與握執的兵器配合，姿勢之外也要力道呈現。

此外，泥塑講求虛實表現恰如其分，要先塑出實的骨架身軀，線條必須流暢，再做虛的部分，如衣摺與裝飾，而這一切皆在他的腦子裡、指掌間，巧手匠心，細膩完美地塑出人生百態。

年輕時曾讓藝術家郭柏川與工藝大師陳金泳大力讚賞，成為杜牧河學習的驅動力，而靈活的思維與強烈企圖心，他在泥塑領域精益求精，從技法到材料不斷的嘗試與突破，屢屢開創先例，讓他在2020年經文化部登錄認定為傳統工藝「泥塑」技術保存者以及文化部「人間國寶」等殊榮。

杜牧河長子杜昇鴻克紹箕裘，目前工作室多由他打理。（台南市政府提供）杜牧河長子杜昇鴻克紹箕裘，目前工作室多由他打理。（台南市政府提供）

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