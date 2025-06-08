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「蔡明亮電影回顧展」前進西班牙 加泰隆尼亞電影資料館登場

2025/06/08 18:46

加泰隆尼亞電影資料館現正舉辦「蔡明亮導演電影回顧展」，放映其不同階段代表作。（汯呄霖電影有限公司提供）加泰隆尼亞電影資料館現正舉辦「蔡明亮導演電影回顧展」，放映其不同階段代表作。（汯呄霖電影有限公司提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕文化部駐西班牙代表處文化組與加泰隆尼亞電影資料館（Filmoteca de Catalunya）再度合作，於6月4日起至7月5日，在巴塞隆納舉辦「蔡明亮導演電影回顧展」，選映《日子》、《青少年哪吒》、《郊遊》、《臉》、《你那邊幾點》、《給我一個家》、《小孩》等16部電影、電視劇及紀錄片作品，邀請導演蔡明亮、演員李康生及亞儂‧弘尚希出席影展與映後座談，導讀蔡明亮不同階段代表作，以及分享藝術創作心路歷程。

「蔡明亮導演電影回顧展」自6月4日起至7月5日於加泰隆尼亞電影資料館登場。（文化部提供）「蔡明亮導演電影回顧展」自6月4日起至7月5日於加泰隆尼亞電影資料館登場。（文化部提供）

蔡明亮表示，很榮幸受邀參加從影30多年來的作品回顧展，放映片單幾乎涵蓋所有劇情長片，也將放映數部不同時期拍攝的短片作品，此次與長年合作的2位演員李康生亞儂‧弘尚希一同前往巴塞隆納，蔡明亮說，「誠摯期待與西班牙的觀眾及影迷們見面，進行深入的交流與對話，也期盼未來能與西班牙在電影創作或展覽策畫方面展開更多合作。」

「蔡明亮導演電影回顧展」開幕片《日子》劇照（汯呄霖電影有限公司提供）「蔡明亮導演電影回顧展」開幕片《日子》劇照（汯呄霖電影有限公司提供）

駐西組亦與當地知名官方機構合辦了3場活動，包括了當地時間5日在加泰隆尼亞電影資料館的講座「蔡明亮：行者十步、創作及美學」、6日巴塞隆納電影學校大師講座，以及今8日在米羅基金會的《天橋不見了》、《蝴蝶夫人》2部短片放映及講座。

巴塞隆納電影學校在6日舉辦了舉辦蔡明亮導演大師講座（文化部提供）巴塞隆納電影學校在6日舉辦了舉辦蔡明亮導演大師講座（文化部提供）

駐西班牙代表處文化組表示，加泰隆尼亞電影資料館為加泰隆尼亞政府所屬電影專業場館，駐西組與電影資料館於2023年首度合辦「楊德昌的四個台灣故事」影展，獲當地熱烈迴響，續於今年合辦「蔡明亮導演電影回顧展」，辦理長達1個月共30場放映活動，期盼歐洲電影界更認識台灣代表性導演及其作品。駐西組將持續拓展與當地重要藝文機構合作，推廣更多台灣優質電影作品至西班牙。

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