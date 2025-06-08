日本重要文化財屏風16天快閃 打開google街景模式看江戶浮世之美

〈江戶城名所圖屏風〉位於展場入口右側最重要的展牆，是第一階段的明星展件。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕堪稱國內最大規模的故宮南院「江戶浮世之美」特展，218組件內容，涵蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制的精品，來自日本多家知名美術館的借展，因包括限期展出的文物，以及配合策展主軸，使得短短3個月的展期，竟出現多次局部換展的規劃。其中，規格與趣味性堪比〈清院本清明上河圖〉的〈江戶城名所圖屏風〉，只展出16天，6月15日就要更換，想親睹這件日本重要文化財的觀眾，可得把握時間。

屏風上的畫作藏了許多時代線索，包括1643年完工的「淺草三十三間堂」，也描繪了1657年明曆大火前的江戶城天守閣，讓後世得以透過畫作，重構當年的城市風貌與空間記憶。（翻攝自故宮南院臉書）

故宮表示，向日本出光美術館借展的〈江戶城名所圖屏風〉，難能可貴地補捉了17世紀所描繪的市井百態，也因為畫面中不只描繪都市地景，更細膩記錄早期江戶的風俗與民間活動，是研究江戶城市與文化不可多得的重要圖像資料，特別是描繪江戶城市景觀的屏風存世數量極少，更顯出本作的珍貴，因此，被日本指定為重要文化財。

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屏風畫中也可一窺原吉原、少年歌舞伎、湯女浴室等眾多浮世繪少見的風俗民情。（翻攝自故宮南院臉書）

〈江戶城名所圖屏風〉完成於江戶初期，全作分為左、右2個屏風，各由8幅扇面構成，以流過東京的隅田川為主幹，由北至南串連起東京的風景名勝，範圍從北邊的上野、淺草，穿過熱鬧的日本橋商業區，延伸至南方的江戶灣、品川一帶：故宮給了一個有趣的比喻，就像打開了古早版的google「街景模式」，一次看盡江戶的城市風光。

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