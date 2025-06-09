暑假不無聊！新北兒童夏日劇場5區8場免費看

新北暑期兒童戲劇吸引近3千位大小朋友參加，圖為去年活動照。（林口區公所提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025童心起飛-夏日劇場大冒險」兒童戲劇展演今年將在林口、泰山、八里、新莊、龜山五區登場，首場將於7月5日在林口區東湖國小開演，今年暑假共有8場次、橫跨5個行政區，讓喜歡看兒童劇的親子度過難忘回憶。

兒童夏日劇場今年場次擴增至8場次，滿足親子們的期待，圖為去年活動照。（林口區公所提供）

林口區長鄭淑敏表示，每年兒童戲劇展演吸引許多人參加，感謝竹林山觀音寺董監事會贊助，照顧孩子需求，今年邀請「六藝劇團」，推出六齣原創劇作，現場有演員互動與有獎問答，以及「追劇集點抽獎」及「觀後感徵件」周邊活動。

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兒童戲劇題材多元，包括環境保護、多元文化融合、兒少自我保護、節能愛地球等議題，圖為去年活動照。（林口區公所提供）

竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，竹林山觀音寺多年與林口區公所合作關懷弱勢，也重視在地藝文發展，今年的閉幕場是六藝劇團全新創作的《千順與觀音》，8月24日在竹林山觀音寺殿前廣場登場，融合竹林山觀音寺在地信仰與善行精神，傳遞「善有善報」與正向力量。

長年耕耘兒童戲劇展演的「六藝劇團」演員在現場與大小朋友互動與有獎問答，炒熱氣氛，如為去年活動照。（林口區公所提供）

新北市新莊區今年加入兒童劇團巡演，新莊區長朱思戎說，《南洋奇遇記》在新莊演出，說明「菲律賓」、「泰國」、「越南」3個國家不同民俗風情，傳達尊重及認識多元文化的意義；八里區長林銚傑表示，八里區今年演出《鱷魚先生肚子餓》與《秘密蹺蹺板》，學習人際相處的重要性，並學會建立身體界線認知、自我保護及性別平等觀念與知識。

.第三屆暑期兒童藝文戲劇演出「2025童心起飛-夏日劇場大冒險」活動訊息。（林口區公所提供）

泰山區長林俊宏指出，泰山區今年演出《是誰踩壞了花》，讓親子跟著愛麗絲化身小偵探，一起挖掘紅心花園裡的秘密；龜山區長張嘉平說，龜山區演出《夢幻島之鑰》，著重在能源消耗議題，邀請孩子一同加入拯救夢幻島的能源。

林口區公所表示，兒童戲劇展演至7月5日至8月24日舉行8場次，毋須事前報名，活動當天開演前30分鐘開放入場。

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