雲林好戲連連 唐美雲歌仔戲、優人神鼓接力演出

雲林縣下半年好戲接力，縣府邀請大家來雲林欣賞藝文之美。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣從6月起好戲接連上場，除邀請國內外知名、傑出演藝團隊來表演，文化部還補助媒合演藝團隊進駐，及推動表演席位、文化體驗計畫，讓縣內百所學校能親身參與藝文活動，此外縣府「藝術宅急便」也將邀請優質表演團隊深入10個鄉鎮巡演。

縣府文化觀光處今（9）日召開「藝在雲林．心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，文觀處長陳璧君指出，這次活動亮點包括，雲林表演廳好戲接力、表演團隊駐館、傑出演藝團隊授證、雲林菁人才培育布袋戲旗艦計畫、表演藝術推廣，感謝豐泰文教基金會、福德巧新社會福利慈善基金會、鈺齊國際慈善公益基金會支持贊助，讓雲林鄉親可以就近欣賞到優質表演。

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雲林縣下半年好戲接力，縣府邀請大家來雲林欣賞藝文之美。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善表示，最令人期待是6月至12月許多優秀團隊要到雲林表演廳演出，尤其是雲林麥寮的女兒歌仔戲國寶級娘子許秀年要與唐美雲歌仔戲團來雲林表演，還有果陀劇團、優人神鼓、相聲瓦舍、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團及日本陶笛大師宗次郎，還有雲林在地優質團隊等，場場都很精采，歡迎雲林鄉親及外縣市民眾來雲林感受藝術文化之美。

許秀年出席宣傳記者會說，唐美雲歌仔戲團8月30日下午2點半要來雲林表演廳演出《天鵝宴》，她跟唐美雲、小咪都會參與演出，歡迎鄉親一起來捧雲林女兒的場。

陳璧君指出，雲林這幾年在藝文表演活動鄉親很有感，從表演廳硬體改善提升後，節目優化，今天記者會除預告下半年精彩表演節目，首先登場是6月14日日本陶笛大師宗次郎音樂會，第一次來雲林演出，所有演出節目都已開始售票，雲林鄉親有縣民優惠。

陳璧君表示，為提升各鄉鎮市民眾藝術參與度，今年持續推動「藝術宅急便」，邀請優質表演團隊深入元長、林內、二崙、土庫、東勢、大埤、斗南、莿桐、崙背及水林等地演出。

另外還有文化部補助的青年席位、文化體驗計畫，會有100所學校預計120車次進館，超過5000名學生可以進到表演廳欣賞精采節目。

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