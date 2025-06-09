花8年走進百老匯 韓國原創音樂劇橫掃東尼獎6項大獎

韓國原創音樂劇《也許是美好結局》（Maybe Happy Ending），成為今年東尼獎最大贏家。

（歐新社）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國劇場界最高榮譽東尼獎（Tony Awards）於紐約時間8日晚間（台灣9日上午）舉行頒獎典禮，韓國原創音樂劇《也許是美好結局》（Maybe Happy Ending），橫掃「最佳音樂劇」等6項大獎，成為最大贏家。

《也許是美好結局》於2016年12月在首爾首演，描繪21世紀末期，被人類遺棄的機器人之間的愛情與旅程。未來寓言式的新穎題材創下票房新紀錄；2020年以英語完整版於亞特蘭大首演；2024年登上百老匯，就一舉獲得東尼獎10項提名，最終抱走最佳音樂劇、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本、最佳詞曲、最佳場景設計等6項大獎。

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經典音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）奪下最佳音樂劇翻演獎，劇中飾演過氣明星諾瑪戴斯蒙（Norma Desmond）的妮可舒辛格（Nicole Scherzinger），則榮獲最佳音樂劇女主角獎。

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