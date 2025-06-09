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遭點名紅媒與國共聯手抹黑沈伯洋 《中時》回應

2025/06/09 17:24

立法院民進黨團召開記者會，黨團幹事長吳思瑤指出，中共官媒製作素材發動攻擊，台灣紅媒加工加料接力攻訐，再由中國官方宣布制裁、長臂管，其中經典案例就是現在鎖定開刀、攻擊的立委沈伯洋。（記者田裕華攝）立法院民進黨團召開記者會，黨團幹事長吳思瑤指出，中共官媒製作素材發動攻擊，台灣紅媒加工加料接力攻訐，再由中國官方宣布制裁、長臂管，其中經典案例就是現在鎖定開刀、攻擊的立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊。國安單位報告指出，沈伯洋及沈父企業被抹黑，是中共協同特定台媒聯手攻擊。立法院民進黨團今日舉行記者會，點名特定台媒就是旺中，配合中共認知作戰。

對此，旺中旗下《中國時報》回應表示，沈伯洋已承認父親在大陸經商，各媒體均有報導；更指出，《中國時報》是極少數撰文聲援沈父的媒體，不僅報導無誤，且同情沈父遭遇，盼各界還媒體報導空間，就事論事。

民進黨立委沈伯洋。（資料照）民進黨立委沈伯洋。（資料照）

《中國時報》回應全文如下：一、沈委員已承認父親在大陸經商，各媒體均有報導，中國時報只是其中之一。二、沈父在大陸經商何錯之有？中國時報是極少數撰文聲援沈父媒體。三、中國時報報導無誤，又同情沈父遭遇，並無特定政黨指控情事，盼各界還媒體報導空間，就事論事。

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