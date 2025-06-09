自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

原聲歐巡最終站合體維也納少年合唱團 音樂大使：台灣最純淨之聲

2025/06/09 23:07

原聲童聲合唱團的歌聲跨越語言疆界，感動當地歐洲人。（翻攝自南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構臉書）原聲童聲合唱團的歌聲跨越語言疆界，感動當地歐洲人。（翻攝自南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣原聲童聲合唱團自5月25日起展開為期半個多月的歐洲巡演，從義大利的羅馬、佛羅倫斯，到波蘭的波茲南、德國柏林，最終站於6月8日在奧地利維也納完美落幕，可說是一趟宣揚台灣的音樂壯旅。

原聲歐巡最終站合體維也納少年合唱團 音樂大使：台灣最純淨之聲駐奧地利大使劉玄詠於音樂會致詞，介紹來自台灣玉山最純淨的聲音。（駐奧地利代表處提供）

駐奧地利代表處說明，在維也納市中心超過300年歷史的知名聖彼得教堂（Peterskirche），共有300席座位，當天開演前半小時即爆滿，後到的許多觀眾只好站立聆聽，但大家都非常享受。32位來自南投縣信義鄉的小朋友以布農族的〈負重歌〉開場，12首歌曲包括5種語言，最後用〈獵祭〉精彩收尾。很多觀眾於演出後爭相與演唱者合影，表示意猶未盡。

原聲童聲合唱團透露，維也納之行可說收穫滿滿，除教堂演出之外，還去學校交流，參加維也納少年合唱團藝術總監的大師班，並與維也納少年合唱團（布魯克納團）合演；同時拜會了我國駐奧地利代表處，劉玄詠大使與他們分享了自己學音樂的歷程，鼓勵他們勇敢追夢，讓他們感受到家一般的溫暖。

原聲歐巡最終站合體維也納少年合唱團 音樂大使：台灣最純淨之聲原聲童聲合唱團歐巡最終站在維也納聖彼得教堂演出。（駐奧地利代表處提供）

而在聖彼得教堂的演出，既是原聲童聲合唱團此次歐巡的壓軸，其實也是我國今年「2025歐洲台灣文化年」的揭幕，劉玄詠表示，這是來自台灣玉山，在維也納演出是台灣的驕傲。「歐洲台灣文化年」接下來還將在奧地利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等國呈獻10餘套節目，下一場是6月11日國家交響樂團六重奏，將在維也納第三區的演奏廳演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應