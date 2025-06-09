原聲歐巡最終站合體維也納少年合唱團 音樂大使：台灣最純淨之聲

原聲童聲合唱團的歌聲跨越語言疆界，感動當地歐洲人。（翻攝自南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣原聲童聲合唱團自5月25日起展開為期半個多月的歐洲巡演，從義大利的羅馬、佛羅倫斯，到波蘭的波茲南、德國柏林，最終站於6月8日在奧地利維也納完美落幕，可說是一趟宣揚台灣的音樂壯旅。

駐奧地利大使劉玄詠於音樂會致詞，介紹來自台灣玉山最純淨的聲音。（駐奧地利代表處提供）



駐奧地利代表處說明，在維也納市中心超過300年歷史的知名聖彼得教堂（Peterskirche），共有300席座位，當天開演前半小時即爆滿，後到的許多觀眾只好站立聆聽，但大家都非常享受。32位來自南投縣信義鄉的小朋友以布農族的〈負重歌〉開場，12首歌曲包括5種語言，最後用〈獵祭〉精彩收尾。很多觀眾於演出後爭相與演唱者合影，表示意猶未盡。

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原聲童聲合唱團透露，維也納之行可說收穫滿滿，除教堂演出之外，還去學校交流，參加維也納少年合唱團藝術總監的大師班，並與維也納少年合唱團（布魯克納團）合演；同時拜會了我國駐奧地利代表處，劉玄詠大使與他們分享了自己學音樂的歷程，鼓勵他們勇敢追夢，讓他們感受到家一般的溫暖。

原聲童聲合唱團歐巡最終站在維也納聖彼得教堂演出。（駐奧地利代表處提供）



而在聖彼得教堂的演出，既是原聲童聲合唱團此次歐巡的壓軸，其實也是我國今年「2025歐洲台灣文化年」的揭幕，劉玄詠表示，這是來自台灣玉山，在維也納演出是台灣的驕傲。「歐洲台灣文化年」接下來還將在奧地利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等國呈獻10餘套節目，下一場是6月11日國家交響樂團六重奏，將在維也納第三區的演奏廳演出。

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